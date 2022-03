Gastvoorstelling ‘Held!?’ bij toneelkring Kunst en Vreugd in Hooglede

Op zondag 20 maart organiseert de Hoogleedse toneelkring de gastvoorstelling ‘Held!?’. Toneelkring ‘Kunst en Vreugd’ kijkt uit naar de succesvolle voorstelling met Bart Claeys. “Op 29 april gaan we ook in première met onze eigen productie ‘Konijn met pruimen’.

De Hoogleedse toneelkring bestaat meer dan 100 jaar en organiseert per speelseizoen twee eigen producties en een gastvoorstelling. Op 20 maart vindt de voorstelling ‘Held!?’ plaats in de Gulden Zonne.

“In november vorig jaar kon onze vorige voorstelling ‘Almost Maine’ na drie afgelastingen eindelijk plaatsvinden. Nu zijn we er terug met een gastvoorstelling door Bart Claeys. Hij is geen onbekende in de toneelwereld dus onze verwachtingen liggen hoog. Bart gaat met zijn stuk rond in de kleinere zalen om de intimiteit te garanderen. Daarom zullen we deze voorstelling hoogstwaarschijnlijk laten plaatsvinden in de foyer van de Gulden Zunne. Samen met Thomas Demeulenaere en muzikant Thomas Camerlynck wordt het gegarandeerd een gezellige voorstelling”, begint Filiep Delannoy die lid is van de toneelkring.

De Hoogleedse toneelkring organiseert elk speelseizoen ook twee eigen producties. “We gaan op 29 april in première met de voorstelling ‘Konijn met pruimen’ van Dimitri Verhulst. Daarna volgen er nog vijf speeldata. De locatie is uniek want we kozen ervoor om het stuk te brengen in de zomerbar ‘Bar Valhalla’ in de Meiboomstraat in Hooglede.”

In Schuur

“De gezellig ingerichte schuur zal zeker een meerwaarde bieden. We hopen in ieder geval dat beide voorstellingen wat volk trekken want we merken dat veel mensen nog terughoudend zijn om samen te komen. Hopelijk brengt ‘code geel’ de mensen terug naar de zalen”, besluit Filiep hoopvol.

