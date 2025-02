Fran schittert als Tinkerbell in productie van Balletschool Raymonda: “Op podium ben ik gelukkig”

Fran Desmet (13) verovert opnieuw de schijnwerpers in de nieuwste productie van Balletschool Raymonda. Dit keer schittert ze als Tinkerbell in een spectaculaire bewerking van Peter Pan. De interne audities, die al sinds september lopen, waren intens en de concurrentie groot. Uiteindelijk verdeelde Wendy, artistiek leider van de school, de rollen zorgvuldig onder de talentvolle ballerina’s.

Wie auditie deed voor deze productie kon kiezen uit iconische rollen zoals Peter Pan, Kapitein Haak, Wendy of Tinkerbell. De productie, een adembenemende voorstelling van bijna twee uur, vraagt het uiterste van de dansers. “Meer dan de helft van de tijd ben ik op het podium en mijn hele rol dans ik op pointes,” vertelt Fran. “Nu ligt de focus op de precisie van bewegingen en de perfecte timing van de passen.”

Dansen is haar leven

Fran’s glimlach is haar handelsmerk. Positief en goedlachs gaat ze door het leven. Ze legt de lat hoog. “Mijn ouders zeggen dat ik eens in de zetel mag zitten, maar ik streef naar perfectie,” stelt Fran overtuigd. “Dat geeft mij voldoening, echt in alles. Stiptheid en goed voorbereid zijn.”

Op haar vijfde startte ze met ballet, en op haar zevende deed ze auditie voor de intensieve opleiding Youth Ballet Academy (YBA). “Vanaf dan leek het alsof ze in de balletschool woonde,” lacht haar mama Estelle. Nu traint Fran twintig uur per week, zes dagen op zeven. Naast klassiek ballet volgt ze ook jazz, moderne dans, acrobatie, tapdans en musical.

Haar passie voor dans combineert ze met haar studies klassieke talen. “Ik studeer in de studie en na de danslessen, vaak tot ‘s avonds laat. Mijn discipline helpt mij slagen.” YBA bereidt jonge talenten voor op audities bij topopleidingen. Veel oud-leerlingen vonden zo hun weg naar dansacademies in Antwerpen, Londen en Rotterdam.

Hechte balletfamilie

Bij Raymonda voelt Fran zich thuis. “Mijn vriendinnen daar zijn mijn zusjes. Wendy waakt over de groepsdynamiek, waardoor er geen rivaliteit is. Natuurlijk wil iedereen een mooie rol, maar we steunen elkaar. Wie geen solo heeft, gunt het de ander en we gaan altijd samen de uitdaging aan.”

Om de productie haalbaar te houden, worden sommige rollen gesplitst en bijkomend is er altijd een reserve klaar om in te vallen bij blessures of ziekte. “Op het podium voel ik me het gelukkigst,” zegt Fran. “Mijn favoriete voorstelling tot nu toe was Alice in Wonderland, waar ik als het Witte Konijn een hyperactieve en dynamische rol speelde. Tinkerbell is net zo’n energieke rol, en ik ben dolblij dat ik haar mag vertolken.”

Naast haar school en intensieve training neemt Fran sinds vier jaar deel aan danswedstrijden, waarin ze al meerdere prijzen won. “Later wil ik graag dans combineren met acteren in grote musicals. Een eigen dansschool oprichten lijkt me fantastisch. Misschien wil Wendy me wel een kans geven,” knipoogt ze.

Producties & Wedstrijden

In april 2023 bracht Fran Desmet het betoverende ‘Alice in Wonderland’ mee tot leven, gevolgd door de grootse musical ‘Marie-Antoinette’ in het kasteel van Wijnendale (Historalia, september 2023). Begin 2024 dompelde ‘Oorlogsdochters’ (Glen Lambrecht Productions) het publiek onder in een meeslepend verhaal.

In maart 2025 keert Fran Desmet terug met ‘Peter Pan’. Op wedstrijdvlak schitterde Fran Desmet in Parijs (november 2021), Heerenveen (oktober 2022), Brussel (januari 2024) en Wenen (februari 2024).

Dankbaar en ambitieus

Fran beseft dat ze haar passie kan volgen dankzij de steun van haar familie. “Mijn ouders brengen me overal naartoe en steunen me in alles. Mijn broer Ferre (15) en mijn schoolvriendinnen zitten altijd in het publiek. Ik ben hen dan ook enorm dankbaar voor hun steun.”

De productie van Peter Pan wordt zes keer opgevoerd in Uzien Deerlijk. De eerste voorstelling is op woensdag 12 maart om 18 uur. Op vrijdag 14 maart volgt een voorstelling om 19 uur. Op zaterdag 15 maart zijn er twee opvoeringen: om 14.30 uur en 19 uur. Op zondag 16 maart zijn er voorstellingen, om 14 uur en 18 uur.

Meer info en tickets: raymonda.be of info@raymonda.be