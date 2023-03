Floris Devooght is regisseur van ‘Pocahontas – de Musical’: “Ik ga in conclaaf met mezelf en schaaf bij waar nodig”

Vanaf zaterdag 8 april kan je in Theater Elckerlyc in Antwerpen genieten van ‘Pocahontas – de Musial’. De regie is in handen van Floris Devooght, afkomstig uit Hulste, die samen met zijn cast al naarstig aan het repeteren is.

Floris Devooght is geen onbekende meer in theatermiddens. Wie naar ‘Café Beveren’ van Het Prethuis kwam kijken, bemerkte ook zijn verschijning en daar werd er nogal wat afgelachen. Floris is nu ook als regisseur zijn weg aan het vinden in dit segment van de theaterwereld. ” In oktober 2021 had ik mijn regiedebuut met ‘Robin Hood & Ik’. ‘Pocahontas – de Musical’ is mijn tweede regie, maar ik deed ook al de co-regie – samen met Stany Crets – van ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Als regie-assistent was ik al aan het werk bij ‘Mamma Mia’, ‘The Sound Of Music’… Ik deed ook de showregie van de Franstalige versie van ‘Mamma Mia’ in Vorst Nationaal.”

Tijdens het persmoment in Theater Elckerlyc in Antwerpen zei producent James Cooke dat Floris ‘een kleine man is met een groot talent’. “Dat waren heel mooie woorden. ‘Kleine man’, dat is een feit. ‘Groot talent’, dat weet ik niet, maar ik vind dat een zeer mooi compliment. Ik doe mijn best, ik oefen mijn beroep uit met hart en ziel. Ik was heel blij toen ik telefoon kreeg van Backstage Producties en dat ze mij zelf wisten te vinden. Ze volgden mij blijkbaar, zagen al wat ik deed en dat is top. Het is leuk om zelf op het podium te staan, maar ik vind het ook fantastisch om zelf als creative aan de slag te gaan. De afwisseling daartussen is geweldig”, bekent Floris, die meespeelde in ‘Café Beveren’ van Het Prethuis. “Dat was voorlopig het laatste wat ik deed als acteur in 2023, de rest van het jaar werk ik als creative. Ik sta ook graag op een podium, maar soms moet je een beslissing nemen wat je precies gaat doen. Ik combineer ook vaak de twee: eerst regisseren en dan ‘s avonds ergens optreden. Dat zal vooral weer het geval zijn in 2024.” Is ‘Pocahontas – de Musical’ voor Floris een moeilijke productie om als regisseur te werken? “Dat valt af te wachten. Nu ben ik nog alle info aan het verzamelen. Ik lees vaak het script, bekijk welke tools ik heb, welk decor ik kan gebruiken, de kostumering, wie mijn lichtman is, over welke cast ik beschik… Met die ingrediënten probeer ik als een chef-kok een gerecht te maken en schaaf ik dat bij waar nodig.”

Eindstation

“Ik ga in conclaaf met mezelf en zoek hoe ik dat het beste een vorm kan geven. Eenmaal ik begin te koken, wordt het recept nog aangepast. Het is een werk van lange adem dat verloopt in verschillende fases om dan op 8 april het resultaat te kunnen voorstellen. Er is inderdaad druk. Iedereen werkt naar dat eindstation toe. Druk is goed, dat zorgt ervoor dat je bepaalde beslissingen maakt en bepaalde afslagen neemt en dat is een onderschatte taak van de regisseur. Ik ben de kapitein van het schip. Over elk departement heb ik de eindbeslissing.”

Floris woont in Antwerpen, maar komt hij nog vaak terug naar Hulste? “Ik ben afkomstig van Hulste, waar ik altijd heb gewoond. Ik kom nog heel vaak bij mijn familie die in heel West-Vlaanderen woont: van de zee tot het diepste plekje in West-Vlaanderen. Minstens om de twee weken zak ik nog even af naar familie of vrienden.”