Figurant en acteur Maurice Vermeersch speelt zijn 500ste rol

Maurice Vermeersch speelt komende weekend zijn 500e rol : als ‘scare actor’ en koning van de Vikings in een show in Plopsaland. “Ik droom van een eigen programma”, zegt de bekende Bredenaar.

Maurice Vermeersch (56) begon pas 6 jaar geleden aan zijn hobby als figurant/acteur. “Mijn eerste rol is er toevallig gekomen. Ik werd gevraagd om in het publiek te zitten van ‘De Zevende Dag’ en daar werd ik opgemerkt als ‘de man met de pet’. Voor ik het wist zat ik ook in andere tv-programma’s en was ik ingeschreven bij castingbureau’s.” Zijn fotogenieke kop en beschikbaarheid zorgden er al gauw voor dat Maurice werd gevraagd als figurant voor reeksen, films en reclamespots.

“Ik zat als operazanger in een Hollywoodfilm en was voor opnames in Dubai en China. De mooiste rol was die van Prins Hendrik voor een Nederlandse reeks. Ik werd ook meer gevraagd als edelfigurant waarbij je ook tekst hebt.” Bekendheid bij het brede publiek verwierf hij door deelname aan ‘Homo Universalis’, ‘de week van’ in Iedereen Beroemd en ‘B&B zoekt lief’. “Dat is geen acteerwerk maar ik kon er wel mijn ervaring met camera’s gebruiken. Het waren leuke ervaringen.”

Het zijn niet allemaal even blitse rollen: Maurice speelde ook al kerstman in Plopsaland. “Daar werd ik dan weer opgemerkt en dat zorgde voor mijn 500e rol. Ze hebben me gevraagd als ‘scare acteur’ voor een reeks shows komend weekend in Plopsaland. Ik speel er de koning van de Vikings. Zelfs na 500 rollen blijf ik ervan versteld staan hoe de crew me transformeert tot het personage. Het is ook weer buiten mijn comfortzone.”

Eigen show

Maurice is ambitieus. “Mijn grote droom is om bij één van de grote tv-zenders een eigen programma te presenteren waar alles kan, er geen taboes zijn en waar de presentator een mix is tussen Paul De Leeuw, Koen Wauters en Mattijs van Nieuwkerk. Ik droom en geniet ondertussen van het acteren. Inmiddels mag ik van het castingbureau ‘semiprofessioneel acteur’ op mijn kaartje zetten.”

Als bekende kop was hij op een bepaald moment het aanspreekpunt voor andere figuranten. “Ik ijverde voor een contactpunt voor onze groep maar stelde vast dat iedereen met zijn vragen naar mij kwam. Ik heb bemiddeld in een 6-tal gevallen waar er problemen waren met de betaling. Mijn gouden raad is steeds: neem een foto van je contract zodat je precies weet wat je mag verwachten, praat en communiceer met de productie.”

Maurice kreeg de voorbije maanden ook meer dan 100 meldingen van kleinere problemen. “Ook als men lang moet wachten voor een opname of het te koud is, bellen mensen me. Ik kan dan enkel raad geven, maar niet voor een oplossing zorgen. Die meldingen worden wel wat veel voor mij dus als er zich iemand geroepen voelt om het over te nemen, zijn ze zeer welkom.”