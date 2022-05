Fietsvrienden leggen hart bloot in nieuwe theaterproductie van Binnenstebuiten

Na de noodgedwongen onderbreking stelt Theater Binnenstebuiten met trots de nieuwe productie Het Peloton voor. Vanaf vrijdag 20 mei kan de toeschouwer in het Buurthuis in Egem gedurende twee weekends en een midweekvoorstelling het verhaal van een doorsnee groepje wieleramateurs volgen.

De theaterproductie vindt dit jaar uitzonderlijk in mei plaats vanwege de pandemie. Na alle ellende van de afgelopen jaren en de actuele bekommernissen wil Theater Binnenstebuiten de mensen aan het lachen brengen en kiezen ze voor een komedie.

“Als theatergroep brengen wij graag vernieuwing en proberen we ook telkens iets anders op de planken te toveren. De ene keer raken we een gevoelige snaar, andere keren rekenen we op de aandacht van het publiek. Soms mag er ook eens gelachen worden en daarom brengen we nu een luchtig stuk”, zegt voorzitter Gert Janssens.

“Al fietsend leggen vijf vrienden hun hart bloot, over ware liefde, seks, onvermijdbare ouders en scheve schaatsen, frustraties en situaties die hen hebben gemaakt tot wie ze nu zijn. Maar waarom is het leven zo’n strijd als we toch allemaal geboren winnaars zijn?”

Uit het leven gegrepen

Regisseur van dienst is Stefaan De Cloedt. “Hij heeft het stuk herwerkt tot een leuk geheel en integreerde heel wat herkenbare situaties in het verhaal. Het is een uit het leven gegrepen, komisch toneelstuk. De personages zijn één voor één sterke persoonlijkheden met hun eigen typerend karakter en humor. Door deze karakterverschillen is het een luchtig toneelstuk met vaak leuke intermezzo’s”, zegt ondervoorzitter Kristien Goedgebuer.

Loes Callens (29) en Fauve Farrazijn (24) zijn de nieuwkomers in het peloton van Theater Binnenstebuiten. Het is voor allebei de eerste keer dat ze in de spotlights zullen optreden. “Via mijn mama – Kristien Goedgebuer – kwam ik jaren geleden terecht bij Theater Binnenstebuiten. Ik ben al enkele jaren de vaste souffleur”, zegt Loes Callens.

Eerste theaterervaring

“Nu is het fijn om eens niet achter de coulissen te moeten optreden. Tijdens de voorstellingen zal ik wel wat meer zenuwen hebben, vermoed ik. Maar we hangen als groep heel goed samen en iedereen steunt elkaar. Zeker voor een eerste toneelervaring helpt dat wel.”

Ook Fauve geniet volop van haar eerste theaterervaring. “Ik heb de vorige theaterstukken van Binnenstebuiten gezien en telkens kriebelde het bij mij om zelf eens mee te kunnen doen. Toen bleek dat ze iemand van mijn profiel zochten, heb ik niet lang moeten twijfelen. Het is ook leuk om mijn eerste toneelervaring samen met Loes te kunnen opdoen. Ze is een goede vriendin van mij en samen organiseren we regelmatig spelavonden in De Wildeman in Tielt. Ondanks dat ik het bijzonder druk heb met het afwerken van mijn masterthesis biomedische wetenschappen kom ik telkens met veel goesting repeteren.”

(TV)