Farcetheater brengt komedie ‘Kerst zonder ballen’ in Middelkerke

Het Farcetheater, het theatergezelschap met onder meer Peter Van Asbroeck, Katja Retsin en Chris Van Espen mag drie kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van deze verjaardag spelen ze de komedie ‘Kerst zonder ballen’. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari zijn ze te gast in cc De Branding.

Het is intussen drie jaar geleden dat het komediegezelschap Het Farcetheater in Gent het licht zag. Na successen met Harrie let op de kleintjes en Taxi Taxi! staat dit theaterseizoen Groeten uit 2032 op het programma. Daar werd een tweede productie aan toegevoegd.

“Dit was de logische volgende stap”, vertelt producent en acteur Anthony Van Caeneghem. “We wilden heel graag nog een extra voorstelling brengen. Aangezien Chris Van Espen en ik verzot zijn op Kerstmis, kozen we al snel voor een kerstkomedie.”

Midlifecrisis

Diezelfde Chris Van Espen staat ook in voor de regie van Kerst zonder ballen, een bewerking van Wife Begins At Forty van succes-auteur Ray Cooney.

‘Kerst zonder ballen’ gaat over een getrouwd koppel dat in hun midlifecrisis belandt en gespeeld wordt door Peter Van Asbroeck en Christel Domen. Bob De Moor mag dan weer in de huid kruipen van de dementerende grootvader die bij hen inwoont. Anthony Van Caeneghem speelt de rol van de puberende zoon.

Passie

De vrouw des huizes is haar saaie huwelijk en seksleven grondig beu en besluit om te scheiden. En dat op het moment dat haar man zich in het geniep liet steriliseren op aanraden van zijn beste vriend en professioneel scheveschaatsrijder (gespeeld door Donaat Deriemaeker) en zijn vrouw (gespeeld door Lieve De Coninck). Als de man op kerstavond terugkomt om de scheiding te regelen, blijkt de passie toch nog niet volledig te zijn verdwenen …

Het Farcetheater is een professioneel theatergezelschap in Vlaanderen. Het werd in 2019 opgericht door Anthony Van Caeneghem. De thuisbasis van dit gezelschap is Gent, maar heeft verder ook speelplekken in onder meer Middelkerke, Antwerpen en Oudenaarde. (PG)