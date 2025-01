“Fantastisch om over zo’n team te beschikken:” zonder decorbouwers geen toneel bij De Groeiende Ginste

Op vrijdag 10 januari opent De Groeiende Ginste het toneelseizoen met het nieuwe stuk ‘Kat in de kelder’. Voor het derde jaar op rij wordt voor de acht voorstellingen uitgeweken naar de Ename-zaal in Mandelroos, waar Patrick Duyck (68), Michel D’Hondt (68) en Patrick Damman (70) weer een prachtig decor opbouwden.

“Zonder het vele vrijwilligerswerk bij alle verenigingen zou de gemeente een heel saaie bedoening zijn voor zijn inwoners”, opent voorzitter Filip Vanstaen. “Voor de jaarlijkse opvoering van De Groeiende Ginste kan ik beschikken over een dertigtal medewerkers die het allemaal doen voor een pint of een pistolet. Zij doen het dus uit liefde voor onze vereniging.”

Zelfs behangen

“Voor de opbouw van jaarlijks een ander decor kan ik gelukkig rekenen op het vakmanschap van drie gepensioneerden: technisch leraar op rust Patrick Duyck, handige harry Michel D’Hondt en technieker en elektricien op rust Patrick Damman. Deze drie mannen zijn al voor de vijfde keer mijn decorbouwers en zij kunnen elk decor aan. Zelfs het behangen na de opbouw nemen zij voor hun rekening. Zij zijn echt onmisbaar, want het is bijzonder moeilijk om vrijwilligers voor zo’n karwei te vinden.”

Acht opvoeringen

“Voor de belichting en het geluid kan ik rekenen op Mattias Campe en zijn zoon Joren Campe. Die mannen zijn ook bij elke voorstelling aanwezig om in geval van nood het technisch euvel op te lossen. Zij klaren de klus met heel veel liefde. Door de deskundigheid van de ploeg is de opbouw van het decor in een drietal dagen geklaard. Ik moet zeggen dat het echt een plezier is om over een zo’n team te beschikken.”

‘Kat in de kelder’ wordt gespeeld vanaf vrijdag 10 januari tot en met zaterdag 25 januari. “We verwachten 1.700 bezoekers voor de acht opvoeringen”, besluit Filip Vanstaen.

Info: www.degroeiendeginste.be