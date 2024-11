Familievoorstelling ‘BAAS’ gaat op 7 december in première: “Unieke en multidisciplinaire voorstelling”

Circuswerkplaats PERPLX organiseert in samenwerking met Schouwburg Kortrijk op zaterdag 7 december om 19 uur de première van de familievoorstelling ‘BAAS’ (6+), gemaakt en gespeeld door Samuel Bey en Abigail Abraham. “De voorstelling bevindt zich op het snijpunt tussen theater, dans, muziek en circus”, zegt artistiek coördinator Aukelyn Allary.

Wie regelmatig circus- en/of familievoorstellingen bezoekt, herkent Samuel Bey wellicht van zijn eerdere succesvolle producties ‘No Way Back’ en ‘BRICK’ waarmee hij de afgelopen seizoenen door heel Vlaanderen toerde. Ook zijn tegenspeler in ‘BAAS’, Abigail Abraham, is een bekende naam. Deze creatieve duizendpoot is te zien geweest in diverse theaterproducties (4Hoog, Laika, NTGent), op televisie (Arcadia, De Twaalf) en in opera’s (De Munt). Dit is haar debuut in het circusgenre voor families.

‘BAAS’ (6+) is geen traditionele hedendaagse circusvoorstelling. “Samuel en Abigail gooiden namelijk al hun talenten – theater, dans, muziek en circus – op een hoopje en maakten van daaruit de unieke en multidisciplinaire voorstelling. In de voorstelling proberen twee personages simpelweg verse lakens op een bed te leggen, maar dat blijkt een grotere uitdaging dan gedacht. Want wie neemt de leiding en wie volgt? Via kleine, banale en herkenbare alledaagse situaties uit te vergroten stippen Abigail en Samuel enkel thematieken aan in de voorstelling zoals genderrollen, machtsverhoudingen en vooroordelen wat deze voorstelling een extra gelaagdheid geeft”, licht Aukelyn toe.

PERPLX

Circuswerkplaats PERPLX, gevestigd in Marke, biedt ondersteuning aan hedendaagse circusmakers die aan het begin van hun carrière staan en een indoorvoorstelling willen ontwikkelen. PERPLX ondersteunde eerder al de voorstelling ‘BRICK’ van Samuel Bey en is nu trotste coproducent van de hedendaagse circusvoorstelling ‘BAAS’.

Meer info en tickets

De première van ‘BAAS’ in de Budascoop is bewust gepland op zaterdagavond 7 december om 19 uur zodat kinderen van zes jaar en ouder hun ouders kunnen meenemen voor een echte avondtheaterervaring. Bestel je tickets op www.perplx.be.