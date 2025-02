Extra voorstelling ‘Zo mooi, zo blond’ van theater Taterwater: “Kosten noch moeite gespaard om een topper te maken”

Na de kaartenverkoop die liep als een trein, zat het er aan te komen: theater Taterwater speelt een extra voorstelling van hun muzikale komedie Zo mooi, zo blond. In twee uur tijd gingen eind januari een dikke 800 tickets de deur uit en de resterende kaartjes zijn ook allemaal aan de man gebracht. Taterwater gaat dus voor een extra show op woensdagavond.

“We hebben eerst nog wat afgewacht, maar nu is de kogel definitief door de kerk”, aldus Chaveli Vlaeminck, die de rol van Yvette speelt in het stuk. “We zijn eerst en vooral heel content dat we al voor vijf volle zalen mogen spelen gedurende de twee laatste weekends van maart. Nu komt daar dus woensdag 26 maart bij. Uiteindelijk maakt dit voor ons spelers geen verschil, aangezien we telkens op woensdag tussen de weekends een repetitie houden. Voor de spelers kan het maar een extra stimulans zijn door van een repetitie een echte voorstelling te kunnen maken, kwestie van de concentratie op scherp te zetten én te houden. We hebben dan ook kosten noch moeite gespaard om van deze musical een echte topper te maken.”

Feel-goodmusical

“Naast acteren mogen we als acteurs nu ook zingen en we wagen ons zelfs aan een stukje choreografie. Er is dan ook geen enkele hit uit de jaren 70 die we uit de weg gaan en allemaal zijn ze één voor één geïntegreerd in het verhaal. Denken we hierbij maar aan Zomersproetjes, Baby baby, Oh oh ik heb zorgen of Eviva España. Jong en oud kent de melodie en de tekst, dus we zijn er haast zeker van dat het dak van de Gildezaal er zal afgaan. We kunnen gerust spreken van een feel-goodmusical, want ik ben er 100 procent zeker van dat iedereen uit het publiek met een goed gevoel naar huis zal gaan. Dit Studio 100-verhaal is van de hand van Gert Verhulst en werd de laatste 20 jaar slechts een paar keer opgevoerd. Ik meen dat we de eerste amateurtoneelkring zijn die dit stuk op de planken brengt.”

Wie tickets wenst voor de extra voorstelling op woensdag 26 maart, kan hiervoor terecht bij drankcenter Rojo, Staatsbaan 48 in Handzame.