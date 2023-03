Extra voorstelling Pizza Miseria van De Boskanters

Toneelgroep De Boskanters is een amateur toneelgroep uit de Westhoek. In de paasvakantie brengen ze hun nieuwste productie Pizza Miseria in het lokale dialect. Op vrijdag 7 april is er een extra voorstelling.

De toneelgroep De Boskanters speelt deze paasvakantie het stuk Pizza Miseria, een komedie van Karel Eens. “We brengen telkens een komedie, want dat verwacht het publiek ook van ons. Onze stukken brengen we ook telkens in het plat Vlaams. De Vlaamse, typische spreekwoorden komen aan bod. Een regisseur hebben we niet. De spelers hebben eigen inbreng en iedereen kan delen hoe ze zich voelen”, aldus Patrick Rassalle van De Boskanters. “Het stuk vertelt het verhaal van Pietro, een Italiaanse inwijkeling, die getrouwd is met de Belgische Wendy. Hij runt een pizzazaak. Hij moet zijn pizzeria razendsnel ombouwen tot een hotelletje om stinkend rijk te worden. Maar er liggen kapers op de kust.”

Extra voorstelling

De Boskanters brengen zes voorstellingen in de paasvakantie op de Avowest langs de Schipvaartweg. Er is ook nog een opvoering voor de plaatselijke OKRA. De speeldata zijn: zaterdag 1 april (20 uur), zondag 2 april (18 uur), zaterdag 8 april (20 uur), paasmaandag 10 april (15 uur), vrijdag 14 april (20 uur) en zaterdag 15 april (20 uur). “Op vrijdag 7 april brengen we om 20 uur een extra opvoering”, aldus Christophe Vandeputte van De Boskanters. Een ticket kost 10 euro.