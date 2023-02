Excelsior leeft zich uit in ‘De B&B van B en B’: “Kleurrijke gasten in grappige situaties”

De Koninklijke toneelkring Excelsior Brugge brengt ‘De B&B van B en B’, een vermakelijk stuk van Mario Strypsteen, die het stuk ook regisseert, erin acteert, eigenhandig de decorstukken bouwde en ook de kaartenverkoop voor zijn rekening neemt. “Enkel voor het grimeren moeten we op iemand anders een beroep doen.”

“Dit is nu al de tiende toneelproductie van Excelsior, en de tweede die ik zelf regisseer. Voordien had mijn vader (Guido Strypsteen, red.) de regie in handen. Waar ik mijn inspiratie haal? Weet ik eigenlijk niet, dat komt me zo aangewaaid. Er zijn natuurlijk situaties die ik ook zelf meegemaakt heb en dan wat aandik. Dat alles op papier zetten, heeft deze keer toch een drie tot vier maanden geduurd, niet zonder onderbreking, maar tussendoor, want ik werk ook als chauffeur-magazijnier”, vertelt duivel-doet-al Mario.

“Waarom het nu wat langer geduurd heeft om het stuk te schrijven, weet ik niet. Wat ik ondertussen wel weet, is wat mensen grappig vinden en daar werk ik naartoe. Enkele jaren geleden heb ik nog eens een stuk, dat ik al voor de helft geschreven had, weggegooid, omdat ik er niet tevreden over was.”

Ongewone B&B-gasten

“Er zijn duizenden toneelstukken die in een huiskamer worden opgevoerd, en daarom heb ik nu voor een B&B gekozen. Die B&B wordt uitgebaat door Bruno en Bea, die broer en zus zijn. Er hebben allerlei speciale gasten een kamer gereserveerd: iemand die dertig jaar in de gevangenis heeft gezeten en op vakantie wil gaan; een koppel dat wil zien hoe het er in een B&B aan toegaat, omdat ze zelf met een B&B willen starten; en er arriveert ook iemand met zijn minnares. Zelf speel ik iemand die groenten en fruit komt leveren, en die dan blijft hangen om iemand te helpen”, geeft Mario nog mee.

Praktisch

Voorstellingen van De B&B van B en B op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart om 20 uur en op zondag 5 maart om 15 uur in cc De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge.

(CGRA/foto DC)

Tickets (10 euro) zijn te verkrijgen via 0477 95 36 10 of excelsior@telenet.be