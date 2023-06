Erik Van Looy ontroert OC de Kwelle in Alveringem met opvoering van zijn theatershow: “Unieke kans om hem zo dicht bij huis live aan het werk te zien”

Het gemeentehuis van Alveringem heeft vorig weekend regisseur, presentator en televisiepersoonlijkheid Erik Van Looy naar OC de Kwelle gehaald voor een opvoering van zijn theatershow ‘Verslaafd’.

In zijn unieke stijl – geestig, grappig, ontwapenend en charmant – vertelt hij daarin honderduit over wat hij in zijn lange carrière meemaakte als regisseur en interviewer van de grootste nationale en internationale sterren. De tickets waren onmiddellijk uitverkocht en er kon geen stoel meer bij in de Kwelle. De sympathieke televisiepersoonlijkheid zag het niet zitten om na afloop nog 180 selfies te maken, maar voor onze vraag maakte hij met plezier een uitzondering.

En zo konden Elena Schoolaert (13) uit Leisele, Manuel Godderis en Lindsay Bertein uit Stavele, Alexander Baes en Bieke Vanderjeugt uit Adinkerke, Toon Vandamme en Hanne Selschotter uit Veurne en de vriendinnen Christine Dejonckheere uit Alveringem en Ingrid Deschrijver uit Brugge samen met de grote Erik Van Looy op de foto. “Dit was een unieke kans om Erik zo dicht bij huis live aan het werk te zien”, glimlacht Lindsay Bertein. “In oktober al hebben wij onze plaatsen gereserveerd. Dat we na afloop van deze leuke avond nog samen op de foto konden, waren vele kersen op de taart”, reageerde het gezelschap unaniem. (AB)