En Avant-theaterfestival in vier culturele centra in de regio: “Samenwerking vergroot speelkans”

Met Theater Malpertuis en Cultuurcentrum Gildhof uit Tielt, Cultuurhuis De Leest in Izegem en Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie slaan vier cultuurhuizen de handen in elkaar voor het rondreizende theaterfestival En Avant. Zij ontvangen begin oktober het festival, met daarin zes voorstellingen van nieuwe theatermakers.

En Avant werd in 2020 opgericht door de theatergezelschappen Het nieuwstedelijk, Zuidpool, Arsenaal/Lazarus en Compagnie Cecilia. In 2022 voegden Theater Malpertuis uit Tielt en Theater Antigone uit Kortrijk zich erbij. Elk gezelschap of huis draagt hiervoor tweejaarlijks een nieuwe maker of een collectief naar voren en biedt ze een podium aan. De makers krijgen van elk gezelschap artistieke en zakelijke coaching en worden op die manier ondersteund in hun eerste stappen in het werkveld. Dat zorgt ervoor dat nieuwe professionele podiumkunstenaars een eigen creatie kunnen maken en meteen ook spelen.

De keuze van Theater Malpertuis viel deze editie op Compagnie De Kolifokkers met hun voorstelling ‘Hertenleer’. Loes Swaenepoel uit Hooglede brengt op zondag 9 oktober om 14 en 18 uur in De Leest in Izegem een dystopische monoloog over de toekomst van een kind in een wereld die drastisch veranderde door de klimaatopwarming. “De samenwerking tussen de verschillende huizen maakt van En Avant een mooi initiatief waardoor wij als makers en spelers ook verbindingen kunnen leggen tussen die verschillende huizen en de verschillende kunstenaars die deelnemen aan En Avant”, aldus Loes. “Het geeft een bemoedigend signaal, dat samenwerken, je voelt je een beetje meer gedragen. Het vormt een goeie basis om ook bij andere huizen aan te kloppen en zo de speelkansen uit te breiden.”

Getuigenis

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken in de Midwestregio, schakelde Theater Malpertuis de hulp in van Cultuurhuis De Leest uit Izegem, Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie en Cultuurcentrum Gildhof in Tielt. Samen zorgen ze voor een vierdaags festival boordevol nieuw talent. De spits wordt op donderdag 6 oktober om 20.30 uur afgebeten in De Schaduw in Ardooie met de voorstelling ‘=’ van Wang, geselecteerd door Zuidpool. Dat bestaat uit het duo Juicy Dune Ijsselmuiden en Sascha Bornkamp. = is een onderzoek naar de connectie tussen de intieme binnenwereld en de collectieve buitenwereld, een zoektocht naar de juiste woorden om met de wereld te spreken. De makers onderzoeken gebed, meditatie, activisme en lichamelijkheid als gespreksvormen.

Vrijdag 7 oktober kan je in De Leest in Izegem om 20.30 uur het stuk ‘Emily, such fun’ van tg BARSt bijwonen, in een selectie van Arsenaal/Lazarus. Verwacht een hyperpersoonlijke getuigenis op de grens tussen spelen en zijn. Een artistiek onderzoek naar de relatie tussen tekst, muziek en beweging, waarin hoofdpersoon Michèle tracht te achterhalen waarom goede vriendin Emily euthanasie aanvroeg wegens ondraaglijk psychisch lijden. Ze blijft achter met een berg herinneringen en een stapel teksten. Nu Emily er niet meer is gaat ze op zoek naar antwoorden.

Op zaterdag 8 oktober kan je in Malpertuis om 17 uur in een selectie van Theater Antigone kijken naar ‘Kelly’ van Tim Natens. Daarin kruipt Tim in de huid van de verguisde Britse wapeninspecteur David Kelly, die het in 2003 aandurfde vraagtekens te plaatsen bij de invasie in Irak en enkele maanden later mysterieus om het leven kwam. Negentien jaar na zijn dood geeft Tim Kelly gestalte met een monoloog over eergevoel en integriteit.

Competitiedrang

Diezelfde dag kan je in De Schaduw in Ardooie kijken naar ‘Eerst’ van Ellis Meeusen en Pleun van Engelen.

Twee jaar geleden deden ze mee aan een tv-quiz, maar ze werden tweede. Vanuit alle onverwachte en onverwerkte gevoelens maakten ze ‘Eerst’, een voorstelling over winnaarsmentaliteit en competitiedrang. Een ode aan alle tweedes, derdes en laatstes in de wereld.

Op zondag 9 oktober kan je naast Hertenleer in De Leest ook ‘Voorjaarsontwaken’ van Wolf Wolf om 20.30 uur in Malpertuis meepikken. Het stuk speelt zich af in het schemergebied tussen kind en volwassenen. Binnen de muren van een schooltoneel steken fictie en realiteit elkaar aan en repeteert een groep jongeren voor het leven.

Kom je kijken naar twee voorstellingen, dan krijg je er de derde voorstelling gratis bij. Voor info over deze actie kan je mailen naar info@deleest.be. Tussen beide voorstellingen op zaterdag kan je een hapje eten in Theater Malpertuis en kan je na de voorstelling van 20.30 uur de benen losgooien op de afterparty in Cultuurkapel De Schaduw. Info vind je op de sites van de theatergezelschappen en cultuurhuizen.