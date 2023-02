Eline en Mattijs brengen ‘Bedisteld en Bebloemd’: “Spelen onkruid in een verdomhoekje”

De voorstelling “Bedisteld en Bebloemd” vertelt het verhaal van twee soorten onkruid. Hoe een distel en een boterbloem van elkaar verschillen, elkaar leren kennen en naar elkaar toegroeien. Eline Dehens uit Hulste en Mattijs Degrande uit Wevelgem weven vooral veel humor in dit theater voor kinderen.

“Het centraal thema is ‘Onkruid’”, begint Mattijs Degrande. “We spelen elk een stuk onkruid en tonen aan dat we meer in onze mars hebben dan je kan vermoeden. We worden in een verdomhoekje geplaatst, terwijl we ook recht van leven hebben. Als onkruid hebben we ook dromen en ambities die we elk op een verschillende manier uiten.”

Mevrouwtje Boterbloem

De acteurs spelen twee heel verschillende soorten onkruid. Mattijs is een distel, Eline Dehens speelt mevrouwtje boterbloem. “We staan dan ook ver van elkaar”, zegt Eline. “Ik ben wat voorzichtiger, de distel wil het leven uitbundig vieren. Gaandeweg ontmoeten we elkaar en groeien naar elkaar toe. We hebben elkaar nodig, zo blijkt. We brengen eigenlijk twee verhalen. Enerzijds een verhaal over de natuur zoals die is, ook onkruid is daar een mooi onderdeel van. Anderzijds is het een verhaal over vriendschap. We hebben aparte karakters en proberen de andere te overtuigen van onze kijk op de wereld.”

“Bebloemd en Bedisteld” is geschreven voor kinderen, idealiter tussen 5 en 12 jaar. Maar ook de ouders kunnen ervan genieten, beklemtonen de acteurs. Het stuk duurt 40 minuten. “Het is in de eerste plaats humoristisch”, aldus Mattijs. “Toch ook een beetje educatief want we geven onkruid een gezicht. Het idee om iets te doen rond onkruid broeit al een tijdje. Via een gemeenschappelijke kennis leerden we elkaar kennen en toen bleek dat we allebei toneel hebben gespeeld.”

Voor lagere scholen

Wevelgemnaar Mattijs schreef en bracht al een aantal comedy shows zoals ‘Trainer, trainer’, ‘Ludwig’ en ‘Er wordt aan gewerkt’. Theaterervaring deed hij eerder op bij onder meer bij Taal en Kunst. Eline woont in Hulste, zij deed toneelervaring op bij de Unie der Zorgelozen en Isegrim.

“Na zes jaar wou ik wel weer opnieuw op de planken staan”, vertelt Eline. Toen Mattijs me vertelde over zijn idee besloten we om eens samen te komen. Met resultaat! Het stuk is de vrucht van een nauwe samenwerking. Het is niet zo dat we elk een stukje schreven en dat samenbrachten. Neen, we brachten ideeën aan en hebben die samen uitgeschreven. We hebben de voorstelling zelf opgebouwd, van A tot Z. Wat maakt dat we ons heel comfortabel voelen in onze rollen. Voorlopig blijft het bij een eenmalig optreden in het Theatercentrum op 5 maart maar we zijn heel benieuwd naar de reacties. Het zou fijn zijn mochten we dit later kunnen opvoeren in de lagere scholen.”

“Bedisteld en Bebloemd op zondag 5 maart om 14:30 uur in Theatercentrum Gullegem in de Poststraat. Tickets kosten 6 euro via beb.eventgoose.com