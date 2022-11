Eerste productie van John De Bree en Jan Charles met groep ‘Helegans’: De rauwe waarheid over rouw

Theatermaker John De Bree en regisseur Jan Charles, 27 jaar de drijvende krachten achter het jongerentheaterproject Appassionata van het Cultuurcentrum Knokke-Heist, hebben een nieuwe theatergroep opgericht: Helegans. De eerste productie, ‘Geen woorden voor’, draait om rouw bij het verlies van een kind.

Met pensioen gaan na een mooie carrière en stilzitten, dat is er voor regisseur Jan Charles en theatermaker John De Bree niet bij. Integendeel: voor de twee creatieve zielen is het juist een nieuwe start. De twee iconen van het Knokke-Heistse toneel stellen hun expertise en enthousiasme graag ter beschikking van de nieuwe theatergroep Helegans.

“Appassionata was een project waarbij we jaarlijks met een vijftiental jongeren tussen twaalf en achttien jaar uit de regio een theaterproductie op de planken zetten in Cultuurcentrum Scharpoord”, vertellen de twee. “Theatergroep Helegans richt zich niet meer op jongeren alleen, en werkt projectmatig rond bepaalde thema’s.”

Wereldlichtjesdag

Het thema voor hun eerste productie, getiteld ‘Geen woorden voor’, vonden Charles en De Bree bij Wereldlichtjesdag. Sinds 1997 komen ieder jaar op de tweede zondag van december om 19 uur wereldwijd mensen samen om overleden kinderen te herdenken. Daarbij steken zij een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

‘Geen woorden voor’ brengt getuigenissen van ouders die een kind verloren, afgewisseld met poëzie en muziek

Voor rouwtherapeut Johan Maes is rouwen een volstrekt unieke ervaring. Hij stelt dat het beter is om zoveel mogelijk rouwreacties te beschrijven dan voor te schrijven hoe iemand zou moeten rouwen. Daarom wil theatergroep Helegans een aantal getuigenissen brengen, die worden afgewisseld met muziek en poëzie.

Voor die productie werkt de groep samen met MAAK, de open academie voor kunsten, en de Gezinsbond Knokke. De voorstelling kwam voorts tot stand in nauw overleg met OVOK Brugge, een afdeling van de zelfhulpgroep Ouders Van een Overleden Kind.

Charles en De Bree vonden voor hun productie een hoogst geschikte locatie: “De voorstellingen vinden plaats in het prachtige kader van de polyvalente zaal van de kerk van Westkapelle, op zaterdag 10 en zondag 11 december om 20 uur.”

Op zaterdag 10 december om 20 uur brengt Helegans een eerste voorstelling. Op zondag 11 december, Wereldlichtjesdag, is er om 19 uur een evocatie samen met de Gezinsbond Knokke, en om 20 uur een tweede voorstelling van ‘Geen woorden voor’.

Tickets voor de voorstelling kosten 3 euro, drankje na de voorstelling inbegrepen. De tickets zijn te koop via het onthaal CC Scharpoord: cc.ticket@knokke-heist.be, telefoon 050 63 04 30. De toegang tot de activiteit rond Wereldlichtjesdag is gratis.