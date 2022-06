Eerste comedycursus in Oostende is groot succes

In De Klisse werken 13 deelnemers aan de eigen act tijdens de cursus ‘stand-up comedy’. Ze nemen deel aan de eerste cursus in de regio. Elk heeft zijn eigen invalshoek.

Initiatiefnemer Dimitri Vierstraete (Comedy Oostende): “Ik organiseer in De Klisse regelmatig comedyoptredens en eerder ook al een cursus improvisatie. Dat viel mee en ik merkte dat er vraag was naar een lessenreeks comedy. Zoveel deelnemers had ik niet verwacht. In een zestal weken gaan we de tekst van de deelnemers ombouwen tot een echte set.”

Coach/lesgever is Kevin Pottier. “Ik ben zelf al 10 jaar aan de slag en breng voor deze groep een stuk theorie en geef hen opdrachten. Ik vertel hen ook over de do’s en don’ts van comedy. Maar ze moeten ook zelf aan de slag. Vertrekpunt is een tekst over hun leefwereld of zelf gekozen onderwerp. Het doel is een set van 8 minuten. Dat lijkt weinig, maar het is niet eenvoudig. Een vaak voorkomende fout bij starters is dat men te veel zelfvertrouwen en te weinig goede grappen heeft. Vooral dat laatste is erg belangrijk als je wil scoren.”

Wiskunde

De deelnemers komen voornamelijk uit de regio en betaalden slechts 60 euro voor de reeks. Ivan Vrindts (72) uit Oostende is de nestor van de groep. “Ik sta af en toe op een podium voor een presentatie. Soms heb je het publiek mee en soms niet en ik wil hier meer weten over de techniek daarachter. Ik heb alvast de smaak te pakken en kijk uit om op te treden.”

Ook Jean De Coster (60) wou niet ontbreken. “Ik hou van stand-up comedy en zag al veel zaalshows. Spreken voor mensen boeit me, maar ik heb geen grote ambitie om stand-up comedian te worden. Tijdens deze lessen is de sfeer prima en ik amuseer me.”

Anneleen Bradt (33) komt zelfs helemaal uit Gent. “Ik geef wiskunde en hou van woordgrapjes en een verhaal met een vleug humor. Ik wou dit eigenlijk al lang eens doen en heb me meteen ingeschreven. Het bevalt en smaakt naar meer.”

Show

Na de reeks brengen de deelnemers hun sets in een show voor vrienden, familie en publiek. De show is te zien op vrijdag 8 juli in De Klisse in de Vredestraat. De toegang is gratis. “Wie de smaak te pakken heeft kan als voorprogramma aan de slag bij één van de optredens van Comedy Oostende”, zegt Dimitri.