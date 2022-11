Echtpaar Ann en Dirk spelen koppel in ‘In den ooievaar’: “Het is supertof dat we samen kunnen spelen”

Toneelkring Nut en Vermaak uit Lichtervelde brengt dit weekend in zaal De Burgersgilde ‘In den ooievaar’, een ludiek toneelstuk over misverstanden bij cafégangers aan de toog. In het stuk speelt het echtpaar Dirk en Ann een koppel.

Dirk Dely (62) en Ann Vanderper (59) wonen in Gits. Hoewel het koppel al vele jaren acteert, vragen ze zich vaak af: Wat hebben we onszelf aangedaan? In In den ooievaar staat Dirk een zware taak te wachten, want hij staat bijna continu op het podium en heeft veel tekst. “Maar het komt goed”, zegt hij. “We zijn een hechte groep en spelen allemaal op hetzelfde niveau.”

Die ‘pieperen’ echt

“Vanaf 13-jarige leeftijd deed ik mee in het jeugdtoneel, onder leiding van Rik Carpentier”, vertelt Ann. “Elk jaar was er een grote productie in zaal Lichtenhove. Kort na onze trouw in 1985 speelden Dirk en ik voor het eerst samen. Dat is tof, want we begrijpen elkaar goed. In één toneelstuk moesten we elkaar zoenen, en omdat we getrouwd zijn deden we dat uiteraard echt. Vanuit het publiek hoorden we enkelen zeggen: “Moh, die pieperen echt.” “We zijn altijd aan het oefenen”, lacht Dirk. “In de auto zeggen we dialogen op, of soms, als we in de tuin werken, roept de één een zin en geeft de ander repliek. In Hooglede speelden we een koppel dat de hele tijd ruzie maakte. We oefenden buiten, en het ging er op momenten zo luid aan toe dat we bang waren dat de buren dachten dat we uit elkaar zouden gaan.”

Prioritair

Beiden leggen de lat hoog: “Overal in huis liggen er toneelboekjes, als we een zin vergeten zijn, kunnen we die snel weer oppikken. Hoewel het met de leeftijd toch moeilijker wordt om de tekst vanbuiten te leren”, lachen beiden. “We zijn altijd bezig met toneel. Toen ik bevallen was, gaf ik tijdens de pauze borstvoeding”, vertelt Ann. “Toneel is prioritair, onze agenda wordt zoveel mogelijk leeggemaakt tijdens die periode.” “En de avond voor een toneelstuk tot laat uitgaan, dat is echt not done”, voegt Dirk er lachend aan toe.