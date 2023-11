Dries schreef toneelstuk ‘Vernesteld’ voor Toneel Watou: “Tjokvol livemuziek, een lach en een traan(tje)”

Het toneel van Watou speelt voor het eerst een stuk dat geschreven werd op maat van de groep en door dezelfde persoon geregisseerd wordt, Ieperling Dries Van Robaeys. Het stuk heet ‘Vernesteld’ en wordt binnenkort in de Parochiezaal van Watou gespeeld.

“Het is al sinds 2019 dat er verschillende verhaallijnen, stukken tekst, theaterbeelden… in verschillende schriftjes lagen te slingeren. Toen Toneel Watou Westhoek (TWW) me in 2020 vroeg om hun productie te regisseren, heb ik besloten dat ik ‘het’ meteen graag zou willen ‘proberen’ met eigen werk. Spannend, dat zeker. Én een uitdaging. Maar de mensen en het bestuur van Toneel Watou Westhoek waren meteen enthousiast en hebben me altijd ondersteund”, vertelt Dries Van Robaeys (32) uit Ieper. Hij is getrouwd met Marlies en trotse papa van Tijn. Hij is medewerker communicatie in het In Flanders Fields Museum.

Vernesteld

“Het is de allereerste keer dat ik een theaterstuk schrijf op deze ‘schaal’. Eerder heb ik wel al scripts uitgewerkt voor een educatief theaterstuk en verschillende straattheaterproducties. Dit is toch van een heel andere orde.”

“Vernesteld zou in veel opzichten heel herkenbaar moeten zijn voor eenieder in het publiek”

Het theaterstuk kreeg de naam ‘Vernesteld’ en Dries regisseert ook deze jaarlijkse theaterproductie van TWW. Met Pieter-Jan Ardies, Pallieter Ardies, Kristof Boccasile, Laura De Ganck, Sebastiaan Hespeel, Lena Leurs, Jacques Neuville, Christine Pareyn, Geert Six, Lana Vandenbussche en Mieke Vanwalleghem.

Herkenbaar

“’Vernesteld’ raakt aan verschillende thematieken en toont het dagelijkse leven: de snelheid van het leven, omgaan met verlies, de doorgedraaide consumptiemaatschappij… Weliswaar met een geut overdrijving, fantasie, muziek én humor. Bovenal gaat het over hoe het individu zich verhoudt tot de andere. Veel mensen hebben de neiging om van alles op te kroppen, zelf en alleen de wereld aan te kunnen… .’Vernesteld’ zou in veel opzichten heel herkenbaar moeten zijn voor eenieder in het publiek.”

“Alleen al voor het engagement van Toneel Watou zou je een ticketje moeten kopen”

Het verhaal in ’t kort: speciaal voor Watou heeft het Lot een vreemdsoortige machine laten bouwen, gemaakt door een al even curieus creatuur. Ze noemen de machine ‘een theater’. Daarin toont Lot hoe de wereld in mekaar zit, hoe ze ingrijpen en alles laten draaien. En jij bent erbij als ze de machine opstarten: een once-in-a-lifetime-ervaring. Noem het een opendeurdag, een blik achter de schermen van het leven zélf. Maar niet alles loopt zoals gepland…

Livemuziek

“Een theaterstuk op poten zetten is een complexe organisatie van tekst, spel, techniek en decor. Als regisseur probeer ik die zaken allemaal samen te brengen tot een coherent geheel. Maar ik ben enkel ‘de kolle’: de spelers, de technici, de decorploeg, de stille werkkrachten achter de coulissen… zij allen máken dit stuk. Ze smijten zich 100 procent. Zalig om mee te maken. Alleen al voor het engagement van TWW zou je een ticketje moeten kopen”, vertelt Dries.

“Mensen mogen een fijne theateravond met livemuziek, een lach en een traan(tje) verwachten Bovendien opent Toneel Watou-Westhoek ook de foyer voor en na de voorstelling. Blijf dus gerust wat plakken om te babbelen met elkaar.

Tickets

Vernesteld wordt gespeeld in de Parochiezaal (Blauwhuisstraat 5) in Watou op zaterdag 25 november om 20 uur, zondag 26 november om 18 uur, maandag 27 november om 20 uur, woensdag 29 november om 20 uur, donderdag 30 november om 20 uur, zaterdag 2 december om 20 uur en op zondag 3 december om 18 uur. Kaarten kosten 10 euro. Reservatie is verplicht via de website, tickets worden ter plaatse betaald.

Bestellen: www.toneelwatouwesthoek.be.