D’Ostendsche revue verhuist naar Kursaal

Door een aantal besmettingen en quarantaines binnen de acteursgroep van d’ Ostendsche revue werden de repetities beperkt of uitgesteld. Daardoor werd gevreesd dat de vooropgestelde data van eind januari en begin februari niet zouden gehaald worden. Uitstel bleek onmogelijk in De Grote Post en daarom werd een andere locatie gezocht en gevonden.

De nieuwe editie van d’Ostendsche revue, met titel ‘Ken’t get!’, zal wel doorgaan op woensdag 23 februari 2022. Er zal een namiddagvertoning zijn om 14.30 uur en een avondvertoning om 20 uur.

Het revuegezelschap krijgt daarvoor medewerking van de Stad. Elk jaar moet het Kursaal zich tien dagen ter beschikking stellen van Stad Oostende. D’Ostensche revue krijgt één van die dagen ter beschikking.

Kaarten voor d’Ostendsche revue, met nieuwe regisseur Hilde Veulemans, én nieuwe tekstschrijver Rudy Blomme, kunnen verkregen worden in het Bureau Toerisme, of online via de website van UIT!.