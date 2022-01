D’Ostendsche Revue krijgt nieuw bloed met Frank Jongbloet

De realisatie van d’Ostendsche Revue 2022 loopt niet over rozen. In de eerste plaats is het de editie 2021 die verschoven werd naar 2022. De voorziene vertoningen voor eind januari in CC De Grote Post konden niet doorgaan. Gelukkig werden, met de medewerking van de stad, een nieuwe locatie én een nieuwe datum gevonden in het Kursaal. Afspraak op 23 februari, vertoningen om 14.30 uur en 20 uur.

De repetities voor d’Ostendsche Revue zijn al enkele weken aan de gang, aanvankelijk in OC De Schelpe, maar momenteel in de August Vermeylenschool, aan de Schermplantenstraat. Bedoeling is dat het acteursgezelschap klaar is voor de ‘grote dag’.

Twee acteurs weg, één nieuwkomer

“Het komt in orde”, weet bestuurslid en veelzijdig acteur in de revue, Kurt Ureel. “Alle teksten zijn geschreven en alle scènes kunnen ingeoefend worden. Na het afhaken van twee acteurs hebben we oplossingen gezocht en gevonden.”

“Na het afscheid van Charly Wyllie, die ook al meedraaide in de d’Oostendsche Revue, maar zich door de vele coronaperikelen, niet meer kon opladen voor de repetities, hebben we binnen de cast een oplossing gevonden.”

“Moeilijker werd het na het afhaken van Olivier Hoste wegens een nieuwe job en te veel werk op school. Olivier geeft les aan Petrus & Paulus West (ex-VTI in Oostende) en wil zich volledig concentreren op zijn werk, iets wat niet meer te combineren is met een optreden in d’Ostendsche Revue.”

Frank Jongbloet. © FRO

“Uiteraard vonden we dat spijtig, want Olivier is een veelzijdig acteur. Hij kan vele personages aan. We moesten op zoek naar een vervanger en we hebben die gevonden in Frank Jongbloet. Frank is een 51-jarige Oostendenaar, actief als CD&V-gemeenteraadslid in Oostende.”

“Onze regisseur, Hilde Veulemans kent de toneelkwaliteiten van Frank bij het theatergezelschap Spiegel. Hij heeft zich snel aangepast in onze groep. Alles loopt nu weer prima. We zitten in de laatste rechte lijn naar de première.”

“Dankzij de versoepelingen van het Overlegcomité kunnen we op 23 februari optreden voor 1.400 personen, 70% van het groot auditorium in het Kursaal. We maken ons geen illusies, maar we hopen toch op een halfvolle zaal voor Ken ’t Get, een nieuwe revue, met een nieuwe regisseur, Hilde Veulemens, en een nieuwe tekstschrijver, Rudy Blomme.”