Dorpstheater Ardooie brengt nieuwe productie

Driemaal heeft het Arko Dorpstheater ‘De Bokskampioen’ geprogrammeerd. Voor de najaarsproductie brengt het een nieuwe productie getiteld ‘Hartelijk Gecondoleerd’.

Hartelijk Gecondoleerd is een toneelstuk van Jack Staal dat op vrijdag 18 november in première gaat in cc ‘t Hofland. Het is het verhaal van een ongewone familie die wordt geconfronteerd met het overlijden van de vader. We volgen hen bij de voorbereiding van de uitvaart tot de verdeling van de nalatenschap.

Gitzwarte humor

Het stuk zit boordevol gitzwarte humor en is bij momenten ontroerend. Bovendien zit er een duidelijke boodschap in voor alle nabestaanden, waar dan ook. In de rolverdeling is Wim Vindevogel te zien als Martin, de oudere broer. Veerle Tack zit in de kleren van zijn vrouw, Denise. Magie, de zus, wordt gespeeld door Claudine Moerman. Gilbert, een gescheiden broer, wordt gespeeld door Kris Delva. Rita, zijn ex, wordt vertolkt door Sofie Vannieuwenhuyse.

Carl Bouvry is Freddy, de jongere broer. Greet Depovere moeit zich als Greta, de vrouw van Freddy. Michelle Eeckhout is de dochter van Gilbert en Rita. Jozef Desseyn komt als dokter in het stuk voor. Noel Serruys is de begrafenisondernemer van dienst. Vincent Vancompernolle is de opkoper. Hartelijk Gecondoleerd wordt door het Arko Dorpstheater opgevoerd op vrijdag 18 november en verder op 19 november, 20 november, 23 november en het slotweekend van 25 en 26 november. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot 12 jaar. (JM)