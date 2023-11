Dominique Meunier glundert na voorstelling van De Familie Barosso: Een meeslepende eersteling

Dominique Meunier is nog aan het bekomen van de voorstelling van haar roman De Familie Barosso, in café De Monroe in Mariakerke. Televisiepresentatrice Cath Luyten kwam het boek inleiden en zag er meteen muziek in voor een verfilming. “Ik heb er drie jaar aan gewerkt. Dat mensen mijn boek in één adem uitlezen, doet deugd.”

Dominique Meunier (61) is geboren in Aalst, woonde een hele tijd in Buggenhout, en kwam 24 jaar geleden in Oostende wonen, samen met haar man Dominique Spiessens. Ze kregen twee dochters.

Dominiques vader was apotheker, haar moeder doctor in de rechten. Ze werkte geruime tijd als receptioniste in het hotel Du Parc. De voormalige uitbater wist haar vaak sappige verhalen te vertellen over de geschiedenis van dit bekende art-decohotel. In 1936 verbleef de befaamde Oostenrijkse schrijver-journalist Joseph Roth daar. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hotel door de Duitsers opgeëist en zwaaide de geduchte ‘Dikke Jef’, onderofficier van de Gestapo, er de plak.

Gevaar en intriges

“Misschien is het idee voor mijn roman daar wel ontstaan”, zegt Dominique. “Samen met het feit dat ik een enorme fan ben van de The Godfather en andere maffiaverhalen. Daarbij komt nog dat een aantal familieleden in het verzet hebben gezeten. De roman speelt zich namelijk af in de medische sfeer: Helena Sunderman, het hoofdpersonage, is een joodse geadopteerde hartchirurg, afkomstig uit Frankrijk. Zij wordt uitgenodigd door dokter Barosso op een medisch congres in Chicago. Tijdens een bruiloft kan ze een kind van de verstikkingsdood redden. Daardoor komt ze terecht in een compleet andere wereld, vol gevaar en intriges. Het enige wat haar rest van haar biologische moeder, is een zegelring. Die ring verbergt een groot geheim. Hamvraag is: zal Helena dit alles overleven?”

Verfilming?

“Voor mijn boek heb ik heel wat opzoekingswerk gedaan, onder meer in de bibliotheek van Oostende”, zegt Dominique. “Ik verdiepte mij in de oorlog en hoe men undercoverpraktijken organiseert. Ik heb uiteindelijk met tussenpozen drie jaar aan dit boek gewerkt. Mijn man heeft het script uiteindelijk opgestuurd en vier van de vijf uitgeverijen wilden het uitbrengen. Ik ben blij dat mijn eerste roman zo goed werd onthaald. Ik sta niet echt graag in de schijnwerpers, maar het doet deugd te horen dat mijn werk in één adem wordt uitgelezen. Cath Luyten zag er zelfs muziek in voor een verfilming, door haar partner Eshref Reybrouck, die regisseur is.” (CW)

De thriller is uitgegeven bij Boekscout, kost 21,99 euro, en kan via Boekscout.nl besteld worden bij alle Vlaamse boekhandels en Bol.com.