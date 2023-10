Disney-musical Winnie de Poeh in première in De Grote Post

De internationale Disney-musical Winnie de Poeh komt voor het eerst naar Vlaanderen. De première vindt plaats op zaterdag 28 oktober in De Grote Post.

Niemand kent Winnie de Poeh en zijn vrienden niet. Nu komt het iconische Disney-verhaal tot leven in een prachtige musicalbewerking. De wereldpremière vond plaats in 2021 in New York, met uitmuntende reacties en records in ticketverkoop. De voorstelling speelde daarna in Chicago, ging op tournee in de Verenigde Staten en is sinds enkele weken in Londen te zien. Nu is de voorstelling van oktober 2023 tot en met mei 2024 te zien in Vlaanderen, volledig in het Nederlands gespeeld en gezongen.

Alle leeftijden

“De muziek, de spectaculaire levensgrote poppen en de sfeervolle voorstellingen zijn de perfecte manier om het publiek te herintroduceren aan theater. Dit is een must-see voor Winnie de Poeh-fans van alle leeftijden. We zijn enthousiast om het Honderd Bunderbos naar Vlaanderen te brengen, zodat het publiek deze hartverwarmende musical kan bekijken”, zegt maker en regisseur Jonathan Rockefeller.

Disney’s iconische Winnie de Poeh, Janneman Robinson en hun beste vrienden Knorretje, Iejoor, Kanga, Roe, Konijn, Uil en Teigetje komen straks tot leven in een prachtig verbeelde musicalbewerking. Diep in het Honderd Bunderbos staat een nieuw avontuur te beginnen, wanneer de Oostwind en de Westwind draaien. Het wordt een drukke dag voor Winnie de Poeh als hij op zoek naar honing uiteindelijk zelfs een boom in moet duiken. Verwacht een honingzoete familiemusical voor alle leeftijden. Met de wereldberoemde Disney-liedjes van Oscar- en Grammy Award-winnaars Robert en Richard Sherman wordt dit verhaal verteld met nieuwe theatrale en levensgrote poppen. De musical is gebaseerd op de wereldberoemde verhalen van A. A. Milne en de films en tv-series van Disney.

De première vindt plaats in De Grote Post in Oostende op zaterdag 28 oktober om 14 en 16.30 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via UiT in Oostende: www.uitinoostende.be/disneywinniedepoeh. De voorstelling is later ook te zien in onder meer Roeselare, Oostkamp en Izegem. (MF)

Algemene informatie en tickets via www.event-team.be.