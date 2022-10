Diego Franssens is seizoensfotograaf van De Spil

Fotograaf en docent aan het Sint Lucas Antwerpen Diego Franssens is een jaar lang de seizoensfotograaf van cultuurcentrum De Spil. Hij trok door Roeselare op zoek naar leuke en uitzonderlijke beelden voor de seizoensbrochure. Hij biedt, als niet-Roeselarenaar, een aparte kijk op onze stad.

Diego Franssens zit al bijna dertig jaar in het vak. “Ik ben voornamelijk portretfotograaf maar focus me de jongste tijd steeds meer op documentaire fotografie. Vroeger vond je me vooral in de studio maar van al dat gedoe dat daarbij komt kijken, kreeg ik steeds meer afkeer. Ik zocht en vond opnieuw de eenvoud gewoon op straat.”

Authenticiteit

“In Roeselare merkte ik een bepaalde authenticiteit die je in andere steden niet meer hebt. Er wordt op vele plekken gemoderniseerd maar het evenwicht tussen het karakteristieke en de zielloze nieuwbouwarchitectuur is nog steeds in balans. Ik vind het wel amusant om door middel van mijn werk de ruimtelijke ordening in vraag te stellen en bedenkelijke politieke keuzes te belichten zonder er zelf een oordeel over te vellen. Dat laat ik aan de kijker over.”

“Voor het maken en kiezen van foto’s voor de seizoensbrochure ben ik gewoon door de stad gaan wandelen en fotografeerde dingen die me opvallen. Dat kunnen plastieken paaltjes zijn die ergens zonder nut zijn geplaatst of rode buizen die willekeurig uit de grond steken of lelijke gele verkeersstrepen, zaken waarvan je denkt, waarom eigenlijk? Toch word ik daar stiekem wel vrolijk van.”

Oud kerkhof

“Op mijn tocht door Roeselare belandde ik toevallig op het oud kerkhof, een uitzonderlijk mooie plek die ik nooit had gezien als ik niet van het pad was afgeweken. Maar er was ook die oude paardentrailer die gewoon in een haag was gegroeid of dat kleine gangetje tussen twee huizen in waar het contrast tussen de blauwe lucht en de grauwe muurtegels voor een speciaal effect zorgde.”

“Omdat we uit een donkere periode komen, vond ik dat de beelden best wat mochten knallen. Daarom valt een kleuraccent in veel van mijn recente foto’s vaak op. Als ik terugkijk naar de beelden die ik nam tijdens de lockdown dan zie ik veel meer grijs”, aldus nog Diego Franssens. (Bart Crabbe)