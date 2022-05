Die Ghesellen vieren vijftig jaar met ‘Waaiendijk’

Met een paar maanden ‘coronavertraging’ luiden begin mei de feestklokken voor de toneelgroep Die Ghesellen. Vanaf woensdag 4 mei staan veertien acteurs op het podium voor de goudenjubileumvertoningen van ‘Waaiendijk’, in een regie van Patrick Mahieu.

De toneelgroep ontsproot uit het Davidsfonds. Het jaar 1972 was een scharnierjaar voor die vereniging, met nieuwe initiatieven en de start van een toneelgroep. Arnold Vantieghem en Alfred Deleersnyder stonden aan de wieg en Albert Vancraeynest zorgde voor de regie van een passiespel dat zowel in de kerk van het centrum als in de kerk van de Molenhoek werd opgevoerd. Een enthousiaste groep acteurs en medewerkers had de smaak te pakken en enkele maanden later regisseerde Dees Breda een toneelstuk dat in d’Iefte werd opgevoerd. Van een successtart gesproken.

De toneelgroep kende in de halve eeuw meer hoogten dan laagten en bracht in de meeste jaren twee eigen producties: 93 in het totaal, goed voor meer dan 350 toneelavonden. Ook beroepsacteurs waren te gast en het toneelabonnement werd een feit. Jongerenproducties, met enkele jaren Niels Destadsbader als acteur, vulden mee het palmares. In coronatijd koos de groep voor een theaterwandeling.

En nu is er dus de jubileumproductie ‘Waaiendijk’. Op zoek naar een nieuwe thuis spoelt Lutgarde Fonteyn aan in Waaiendijk. Op het eerste gezicht een rustige plek, met vriendelijke mensen. Tot Pol Proost, een malafide verkoper van plaffeturen, haar rustig leven door elkaar schudt. ‘Waaiendijk’ is een zeer gevarieerd, komisch stuk over verwondering, grillige schaduwen en dreiging, in een dolle en visuele regie. Met Hélène Claerhout, Fien Decavele, Jan Deleersnyder, Annie Depoortere, Hilde De Pourcq, Marc Depraetere, Colette Deryckere, Germain De Vlaminck, Trees Goeminne, Erna Mestdagh, Victor Notteboom, Ingrid Vandekerckhove, Regine Vandenbogaerde en Kimberly Vanhee.

Er zijn voorstellingen in d’Iefte op woensdag 4 mei, vrijdag 6 mei, zaterdag 7 mei (telkens om 20.15 uur) en zondag 8 mei (18 uur). Inkom: 9 euro. Bestellen via www.dieghesellendeerlijk.be of 056 77 90 51. Na elke voorstelling is er voor iedereen een glaasje cava en een hapje. Er loopt ook een tentoonstelling met foto’s. (MVD)