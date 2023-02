Dertigtal leerlingen van Kortrijks Conservatorium brengen een eerbetoon aan Peter Caesens

Woensdagavond om 20.15 uur brengen de leerlingen van de vierde graad Theater, Muziek en Radio van Conservatorium Kortrijk de theatervoorstelling ‘Hij schreef de dagen, mijn God, die hij was…’. Het stuk is gebaseerd op de dagboeken van wijlen Peter Arthur Caesens over de periode van 1979 tot 1993 en teksten die hij heeft verzameld.

“Als eerbetoon aan de Kortrijkse volksfiguur. Gepassioneerd muziekliefhebber, danser, dichter, zanger, politicus, Belleman van Kortrijk en eigenaar van de niet zo ideale bibliotheek. We beleven de ups and downs van een jonge kunstenaar op zoek naar zijn plek in de wereld”, zegt leerkracht Bart De Wildeman. Special guests in de voorstelling zijn auteur-performer Margot Demeulemeester samen met muzikanten Carola Zerega en Joël Hollenberg. Ook de huidige belleman Stephen Vandemaele verschijnt kort op het podium.

Abstract theater

Theaterleerlingen Maarten Coeman (16) en Simon Stragier (16) kijken na zes maanden repeteren uit naar de première. “We spelen eerder abstract theater, een combinatie van tekst, muziek en beweging. Verschillende kunstvormen komen samen in deze voorstelling”, zegt Simon. “Het is inderdaad leuk dat we eens iets anders brengen dan klassiek theater. Het is een stuk alternatiever met een niet voor de hand liggend narratief. Het is een eerbetoon aan Peter waarbij zijn teksten verder leven in dit project, maar dan gebracht op onze manier”, vult Maarten aan.