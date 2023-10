Decorteam van theatergroep ‘Alise On Stage’ bouwt ‘vuil’ decor in Rumbeke

Theatergroep ‘Alise on Stage’ brengt van 20 tot en met 28 oktober in zaal Ocar ‘De Hitte van tante Alumette’. Een komedie van Sharon B. Simaeys over de drie broers Verbrugghe wiens leven in hun slordig en vuil huisje op de boerderij is blijven stilstaan. Voor de decorbouwers geen gemakkelijke klus om een ‘vuile’ woonkamer op het podium te creëren.

Sven Laurier, David Hostens en Luc Lefere zijn de decorbouwers. Kathy Laruywe, David’s vrouw, zorgt voor de aankleding van het decor, de kledij, grime en nog allerlei attributen en schuimt daarvoor met haar man het jaar door de rommelmarkten af. Marleen Mommerency, de partner van Luc, steekt de decorbouwers een handje toe en runt de bar tijdens de voorstellingen.

“We werken al sedert de start mee achter de schermen”, klinkt het. “Nu is het onze vierde productie en qua decor misschien wel onze grootste uitdaging. Een vuil en slordig decor? Geen gemakkelijke klus. Je koopt of gebruikt nieuwe of propere materialen die je ‘vuil’ moet maken. We zoeken allerlei spullen die in een vuile oude keuken thuishoren zoals dat in de tv-serie ‘Don’t worry be happy’ was: een oude gootsteen, vuile potten en pannen, een oude brooddoos, een oude weegschaal, een oude radio…”

Hechte groep

Het decorteam zegt dat ze er niet helemaal alleen voor staat. “Alise is een theatergezelschap maar ook een hechte vriendengroep. Iedereen mag er zijn mening zeggen, iedereen mag suggesties doen over het decor, over de kledij…. en daar houden we ook rekening mee. Als bijvoorbeeld blijkt dat een acteur of actrice zich niet lekker voelt in een kledingstuk, dan gaan we (vooral Kathy) op zoek naar iets anders waar hij of zij zich wel comfortabel in voelt.”

“Het decor wordt ook opgebouwd in de repetitieruimte in de loods, dan afgebroken en weer opgebouwd in zaal OCAR. Overbodig werk? “Absoluut niet! Daardoor krijgen we tijdens die repetitieweken meer tijd om ons decor aan te passen zodat het quasi honderd procent oké is tegen de première. Het geeft veel voldoening voor ons, voor de spelers en de mensen die naar onze producties komen kijken. Ze zitten meteen in de juiste sfeer omdat de bar aangekleed is in het thema van het stuk en als de gordijnen opengaan ze een mooi aangekleed – maar dit jaar vuil decor zien. De vele uren die we eraan spenderen zijn meer dan de moeite waard.”

De cast: Kurt (Alfons Verbrugghe), Franky (Antoon Verbruggh), Geert (Jozef Verbrugghe), Chris (tante Alumette), Hannes (Fredje Dupont), Griet (Arazelle), Eddy (Alberic) en Ann (Cindy).

Goede doel

Dit jaar gaat 1 euro per ticket naar vzw ‘De Kleine Hartjes’. “Kleine hartjes zamelt geld in voor het wetenschappelijk onderzoek van het team kindercardiologie van het UZ Leuven”, zegt Sharon Simaeys.

(IB)