Decorbrouwers helpen mee aan succes van toneelgezelschap de Groeiende Ginste

Vanaf vrijdag 5 januari springt toneelgezelschap de Groeiende Ginste op de planken. De acteurs van voorzitter Filip Vanstaen kunnen moeiteloos acht keer de grote Enaemezaal van Mandelroos in Oostrozebeke vullen. Helpen mee aan dit succes: decorbouwers Michel Dhond (67), Patrick Duyck (67) en Patrick Damman.

De mannen die het decor van de Groeiende Ginste in elkaar knutselen zijn vakmannen. Michel Dhondt uit de ter Priemstraat is een gepensioneerde bouwvakker. “Ik ben al voor het tweede jaar op rij decorbouwer van de groeiende Ginste. Ik doe die taak heel graag want ik ben echt ook een liefhebber van het Ginstetoneel. Dit keer bouwen we een moderne living waarin de komedie zich afspeelt. Er is ook geen echte taakverdeling onder ons drieën. We helpen gewoon elkaar.” Tweede vrijwillige decorbouwer van de drie is technisch leraar op rust Patrick Duyck. Patrick neemt als leraar eigenlijk een beetje de leiding. “Een leuke bezigheid want mijn dochter Leen speelt ook mee. Ook ik ben er voor het tweede jaar op rij bij. Mijn specialisatie op school was houtbewerking dus is het opzetten van een decor eigenlijk kinderspel voor mij, vooral met mijn twee handige kompanen. Eenmaal alle panelen zijn opgesteld zorg ik op de koop toe voor het behang.”

Dichtknallen

“Het wordt echt een chique decor met uitzicht op een groene tuin. Wij doen dit volledig belangeloos maar genieten achteraf mee van de opvoeringen. Wij zijn ook altijd stand-by wanneer de opvoeringen starten. Mocht er iets mislopen, dan wordt het euvel onmiddellijk hersteld.” De derde vrijwillige decorbouwer is de 69-jarige Patrick Damman. Patrick doet het net als Patrick Duyck voor de dochter Céline die ook meespeelt. Ik zorg voor het elektrisch gedeelte van het decor want beroepshalve was ik elektricien. We proberen steeds de klus in een volle week te klaren. We zorgen er vooral voor dat alles heel stevig in elkaar steekt want wij willen niet dat het decor in elkaar zakt als bijvoorbeeld een acteur de deur hard dicht moet knallen. In het verleden werd er steeds gespeeld in de Ginstezaal maar vorig jaar werd voor de eerste keer verhuisd naar de grote Enaemezaal van Mandelroos en dat is stukken handiger want er is veel meer ruimte voor een mooi decor.” (CLY)