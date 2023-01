Debuut voor Shirley en Rik bij Toneelgilde De Lanteern en meteen als koppel op de scène

Vanaf vrijdag 24 februari zijn er 13 voorstellingen van Zeem, het stuk geschreven en geregisseerd door Benjamin Sercu. Bij De Lanteern maken enkele nieuwkomers hun debuut. Shirley Seynaeve (51) en Rik Delarue (59) hebben zich ondertussen al goed geïntegreerd in de equipe en zien het volledig zitten.

Het wordt voor Shirley Seynaeve en Rik Delarue hun eerste grote stuk bij De Lanteern, maar ze liepen al iets langer mee. Shirley had al een rolletje op Kachtem Ommegang, Rik (net als Shirley ook overigens, red.) bij de Cultuurfietstocht die werd georganiseerd naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de toneelvereniging. De connectie van Shirley met De Lanteern is te vinden bij de nieuwe voorzitter Sofia Vanhaverbeke. “We zijn vriendinnen, hebben nog samen op school gezeten. Ik ga wel eens langs in haar zaak Anco en zo is alles aan het rollen gegaan.”

Beroepshalve is Shirley eventcoördinator bij Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Ik ben het dus wel gewend om voor publiek te spreken. Vroeger heb ik ook dictie gevolgd bij Bart Cafmeyer en dat is hier in Kachtem ook geen onbekende”, knipoogt Shirley. Ze heeft een drukke job met heel wat avondactiviteiten. “Maar die tracht ik tussen de repetities door te plannen. En als het echt eens niet lukt, dan stemmen we dat af met de regisseur.”

Rik Delarue werkt bij Zorg Izegem, het vroegere OCMW. Hij is geen onbekende in de Pekkersstad en was ook jarenlang het gezicht van de basketbalclub. “Daar ben ik niet meer actief, maar omdat we in Kachtem basket speelden, leerde ik de mensen van De Lanteern kennen. En zo raakte ik al eens aan de praat met Jacques Denys, de vorige voorzitter. En ik maakte duidelijk dat ik wel eens wilde mee spelen.”

“We zijn hier in een sympathieke groep terechtgekomen”

Sinds half oktober is men al duchtig aan het repeteren bij De Lanteern. Het stuk werd door corona tot twee keer toe uitgesteld, op vrijdag 24 februari zal het eindelijk zover zijn. “Die eerste voorstelling zal ik allicht wel wat nerveus zijn”, zegt Shirley. “Er zullen ook heel wat mensen komen kijken die ik ken. Maar voor de rest heb ik niet echt podiumvrees.”

En dat is ook niet wat je Rik toedicht. “Misschien zal ik die eerste avond ook wat lichte stress hebben, maar dat zal wel overgaan. We zijn hier ook in een sympathieke groep terechtgekomen. Tijdens de repetities wordt wat afgelachen.” Voor Nieuwjaar werd nog gerepeteerd in de cafetaria boven de sporthal, na de jaarwissel kon men al terecht in ’t Sok zelf. “Het leuke is dat je je ziel in de rol kunt leggen.”

Beenhouwersechtpaar

De twee nieuwkomers vormen ook een koppel in het stuk. “Een beenhouwersechtpaar, Harold en Thérèse“, zegt Shirley. “En in mijn geval misschien wel passend. Mijn man werkt in de vleessector.” Maar ervaringsdeskundige hoef je niet te zijn om de rol te spelen. “Het is vooral een stuk waar er veel gegniffeld zal worden”, weet Rik. “Geen uitbundig gelach, maar herkenbare situaties.”

Ook regisseur Benjamin Sercu is zeer tevreden over zijn twee nieuwe poulains. “Het is alsof ze al jaren meedraaien, ze zullen dat goed doen.” Met Michaël Verschatse (24) uit Oostrozebeke die in extremis Frans Declercq vervangt, is er ook nog een derde nieuwkomer.