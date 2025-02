‘De Zwarte Kat’ is op maat geschreven voor 14 spelers

Op woensdag 12 februari brengt toneelvereniging Het Losse Teater de première van De Zwarte Kat, een komedie geschreven naar een idee van regisseur/speler Steven Opsomer en Liesbeth Dewaele.

Na Met vier aan tafel en Timmermans is De Zwarte Kat een derde eigen productie van Het Losse Teater naar de hand van regisseur/speler Steven Opsomer en Liesbeth Dewaele, die instaat voor tekstondersteuning. Het stuk speelt zich af in restaurant De Zwarte Kat. “In de gerenommeerde zaak kan je exclusief dineren in een buitengewone en kunstzinnige sfeer onder begeleiding van een persoonlijke assistent. Acht zorgvuldig geselecteerde gasten verwachten zich aan een uitzonderlijke avond. Het diner bestrijkt een zilveren jubileum, een blind date, een zakendeal en een diner van de kersverse burgemeester en zijn secretaresse. De min of meer intelligente avond wordt allesbehalve een ponykamp wanneer onvoorziene, voorziene en ongeziene omstandigheden het hele gebeuren kunstmatig verstoren”, aldus auteur Steven Opsomer.

De veertiendelige cast bestaat uit Dieter Baert, Marnix Baert, Philippe Calu, Leen Delcoucq, Marjolein Deleu, Katrien De Plancke, Geert Dewaele, Marlies Fraeyman, Melanie Provoost, Peter Smeulders, Elisa Vanhoecke, Geert Verbrugge, Deborah Verschelde en Kelly Withouck.

Het Losse Teater vond zijn oorsprong in 1984 na een samenwerking met de Zeescouts Jan Bart. De oud-leiding zocht financiën om de groep te steunen en dacht daarvoor aan een toneelstuk. Een idee van wijlen Martine Hugelier, medestichter van Het Losse Teater. “De naam vond zijn oorsprong in de toenmalige nieuwe regels rond spelling. Theater zou toen zonder h geschreven worden en wij wilden mee zijn”, lacht medewerker Luc Laverge. (PVH)

Het stuk wordt gespeeld in OC Zuiderkouter op 12, 14, 15, 16, 19, 21 en 22 februari om 20 uur en op 16 februari om 16 uur. Kaarten kosten 10 euro via www.hlt.be en info@hlt.be. Wees snel: er zijn nog enkele plaatsen vrij.