De Vlaamsche Vrienden trekken naar Camping Ventoux: “Van verboden liefde tot tweede kansen”

Toneelvereniging De Vlaamsche Vrienden uit Reningelst trekt dit jaar naar Camping Ventoux. Wim Chielens schreef en regisseert het stuk.

“Reningelst is mijn dorp, dus het is een evidentie dat ik toneel speel bij De Vlaamsche Vrienden. Na mijn Germaanse studies in Leuven had ik de smaak van toneelspelen te pakken. Ik ben blij dat ik die passie ook hier kon verderzetten”, vertelt Wim Chielens (62). Hij is (nog even) directeur van de Poperingse Kunstacademie. Binnen de toneelvereniging is Wim actief als speler, schrijver en regisseur. ‘Verkiezing voe de paochiekomitiet’ was het eerste stuk dat Wim Chielens voor de vereniging schreef. Dat was onmiddellijk ook het eerste wagenspel dat de toneelvereniging opvoerde. Dat was op 15 augustus 1985 tijdens het eeuwfeest van de Lindegoedkapel.

Variatie

Eddy Huys is voorzitter en Bert Lemahieu is secretaris van de toneelvereniging. De Vlaamsche Vrienden brachten in 2017 Minor Swing, geschreven en geregisseerd door Wim. Ze vierden dat jaar ook hun 35-jarig bestaan. “In 2017 nam ik voor het eerst de rol van regisseur voor mijn rekening. Als acteur op de planken staan, draagt toch nog steeds mijn voorkeur”, aldus Wim. “Ik lees ontzettend veel stukken en een tiental jaar al trek ik naar het toneel in Avignon. Daar kom ik ook veel in contact met leuke stukken waarvoor ik al toestemming kreeg om ze te vertalen. Onze toneelvereniging speelt heel gevarieerd van Vlaamse volkse stukken tot Griekse en komedie.”

Camping Ventoux

De Vlaamsche Vrienden brengen vanaf 18 maart Camping Ventoux, geschreven en geregisseerd door Wim. “Het verhaal speelt zich af op Camping Ventoux, een camping in hartje Provence met zicht op de Mont Ventoux. Elk jaar komen dezelfde Belgen naar de camping. Ook Marc en Carla, die elkaar op de camping leerden kennen, zijn er altijd bij. Tot Carla plots verliefd wordt op een vrouw. Marc treurt, maar vindt een nieuwe liefde, waarmee hij terugkeert naar Camping Ventoux. Dat wordt een turbulente vakantie die Marc voorgoed van de camping verjaagt. Tot nu, 20 jaar later. Marc is terug en ook Carla. Tijd om donkere bladzijden definitief om te slaan en nieuwe te schrijven…”

Verboden liefde

“Met mijn gezin trek ik al 30 jaar regelmatig naar een camping in de Provence. Er hangt daar een interessante sfeer. Veel type figuren lopen daar rond van dokter tot metser. Dat is een mooi startpunt om mee aan de slag te gaan. Met die setting wou ik al heel lang werken. De Mont Ventoux daaraan koppelen was een logische stap”, vertelt Wim Chielens (62). “De Italiaanse dichter Petrarca schreef bij de Ventoux ongeveer 300 sonnetten over een onmogelijke liefde. Dat inspireerde me. Onmogelijke liefde komt ook in Camping Ventoux aan bod. Nieuwe liefde, verboden liefde, tweede kansen….”

Franse hits

Camping Ventoux wordt ook ondersteund door een live-band die Franse hits zal brengen uit de jaren 60 en 70. “Dat is een sfeerscheppend element. Op het decor zal je geen typische caravan of tentjes vinden. We gingen voor een artistieke invulling.” In 2020 zou de toneelvereniging ‘Camping Ventoux’ brengen. Een week na het begin van de eerste lockdown zou de première gespeeld worden. “Toen hadden we zo’n 25 repetities achter de rug. Deze keer deden we het met 20 repetities. Van de 15 acteurs moesten we twee rollen vervangen, dus dat valt goed mee.”

De voorstellingen gaan door in OC Rookop op zaterdag 18, maandag 20, donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart telkens om 20 uur. Een ticket kost 10 euro.