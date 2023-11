De Toekomstshow brengt eerbetoon aan Will Tura

Van maandag 20 november tot vrijdag 24 november brengt BS De Toekomst in zijn polyvalente zaal een wervelende ‘Toekomstshow’, met alle leerlingen van de school. Het wordt een eerbetoon aan Will Tura.

“De Toekomstshow van Basisschool De Toekomst op maandag 20, dinsdag 21, donderdag 23 november en vrijdag 24 november zal bestaan uit wervelende totaalspektakels met alle leerlingen van de school”, vertelt directeur Steven Verplancke trots. “In de polyvalente zaal van de school mag je je gedurende anderhalf uur verwachten aan dans, zang en humor. Er wordt op de actualiteit ingespeeld en talrijke media- en sportfiguren komen aan bod. De rode draad doorheen het spektakel is een eerbetoon aan Will Tura. Dit alles ondersteund door een professioneel licht-, klank- en beeldspektakel met een ledwall XL. Grootouders en ouders zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn van zoveel moois. Nadien is er volop gelegenheid tot napraten tijdens de receptie. De kostprijs bedraagt 6,50 euro per persoon. Er zijn maximaal 300 plaatsen per editie. De deuren van de polyvalente zaal gaan open vanaf 13.15 uur. Na de show vindt er in de sportzaal en op de overdekte en verwarmde speelplaats een receptie plaats.”

Etentje met animatie

“Maar zaterdag hebben we eerst nog ons OLGA-etentje met kinderanimatie”, geeft Steven nog graag mee. “Dit is voor alle ouders, leerlingen, vrienden en sympathisanten. Er kan gekozen worden tussen koude schotel met frietjes, stoofvlees met frietjes, gehaktballetjes in tomatensaus met frietjes of een vegetarisch stoofpotje. De prijs bedraagt 19 euro voor volwassenen en 12 euro voor alle jongeren -14 jaar. De eerste maaltijden zullen klaar zijn vanaf 19 uur en het schoolrestaurant blijft open tot 22 uur. Er zal ook een nagerechtenbuffet worden voorzien”, besluit Steven. (ELD)