De Spil presenteert met Atalanta een festival met alleen vrouwen in een hoofdrol

Begin maart is er de tweede editie van Atalanta, een festival waar vrouwelijke kunstenaars centraal staan maar waar mannen meer dan welkom zijn. Het mooie programma in het kader van de Internationale Vrouwendag zit vol humor, beeldende kunst, poëzie, muziek, workshops en literatuur en speelt zich voornamelijk af in Villa Vandewalle.

Atalanta is een samenwerking tussen cultuurcentrum De Spil, ARhus en de stad Roeselare. De naam verwijst naar de meest voorkomende vlinder in onze streken die ontpopt tot iets moois maar ook naar eerste vrouwelijke god in de Griekse mythologie. “Zij is niet beroemd geworden door haar schoonheid zoals Aphrodite maar wel door haar kracht en strijdvaardigheid waardoor ze een plaatsje veroverde in het overwegend mannelijke bastion van strijders en jagers in de Griekse mythes”, vertelt programmator Annelies Vancraeynest.

Atalanta loopt van 6 tot en met 9 maart niet toevallig in de week van 8 maart, Internationale Vrouwendag, en programmeert enkel vrouwelijke kunstenaars. In Villa Vandewalle worden op de eerste verdieping kamers ingericht waar artiesten als dichteres en Roeselares cultureel ambassadeur Lise Surmont, beeldend kunstenaar Dolores Bouckaert en illustrator Sabien Clement telkens een heel klein publiek laten genieten van hun creaties.

71-jarige danseres

In de villa kan je ook terecht voor een literair aperitief met Marieke De Maré, Lara Taveirne en Nicky Aerts of voor een auteurslezing met Inès Eshun die inzoomt op haar boek ‘De Gruwel van het Gezin.’ Liever koffie en taart dan is voorstelling van An Verstraete geschikt. Zij combineert theater en beeldend werk. In ‘Of People and Stones’ toont ze haar jarenlang opgebouwde verzameling collages en knipsels.

“In Villa Vandewalle gebeurt alles kleinschalig maar voor dans en klassieke muziek hebben we een groter podium nodig en daarom wijken we voor twee voorstellingen uit naar De Spil. Op 6 maart is er de opmerkelijke voorstelling ‘You are an object to me’ van Charlotte Bouckaert waarbij de 71-jarige danseres Marie De Corte op een groot wit vlak voorwerpen laat bewegen. Op 8 maart is er een klassieke voorstelling met muziek gemaakt door de pioniersvrouwen van de barok die vaak door hun mannelijke collega’s werden weggespeeld”, aldus nog Annelies Vancraeynest. (Bart Crabbe)

Atalanta van 6 tot en met 9 maart. Tickets, en het programma via www.despil.be/atalanta.