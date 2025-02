De Spatjes zijn klaar voor hun nieuwe productie

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsdrink en de algemene vergadering hebben De Spatjes een tipje van de sluier gelicht over hun nieuwste productie ‘De Spatjes zin partie’. “De repetities zijn volop bezig en we kunnen nu al zeggen ’t ga were skwoine zin”, lacht voorzitter Hilde Callewaert.

Er zijn nog zekerheden in het leven: de jaarlijkse opvoeringen van Toneelvereniging De Spatjes uit Overleie, ontstaan in 1932. “We zijn op weg om 100 te worden en hebben nu zo’n 65 leden. De jongste is 16, de oudste 83 jaar. Het is de elfde keer dat we aantreden met een toneelstuk van auteur en regisseur Wim Van Elslander”, vertelt Hilde.

“Elk jaar halen we 3.000 toeschouwers met tien voorstellingen. We geven ook een deel van de opbrengst aan een goed doel: met name De Sprong, een school voor buitengewoon onderwijs”, gaat Ines Roosen verder. “En verder gaan we 14 dagen na de laatste voorstelling thuis op ziekenbezoek in Overleie.” Het design van de affiche en de flyer is van de hand van Mirthe Vernou, het huidig Tineke van Heule-Watermolen. De flyers en affiche zijn sober, speels en modern. “We verklappen niets op het promomateriaal, je moet komen kijken om te weten naar waar we partie zin”, lacht Hilde.

Drie delen

Leuk detail: de opvoering gebeurt telkens in drie delen. “Het eerste deel speelt in Het Partje, het tweede zogezegd op locatie met een reis of uitstap en het derde deel is één feest. Lachen is goed voor het bloed, het leven is al hard genoeg”, luidt het. In de pauzes kunnen de toeschouwers iets eten of iets drinken. “We hebben onze beroemde pistolets met gehakt. Er zijn mensen die op voorhand bestellen om er een te hebben”, verklapt Hilde. Nog een leuk detail: op dinsdag wordt er een opvoering gegeven voor mensen die in het weekend moeten werken.

“Het mooiste detail: een gedeelte van de opbrengst gaat naar mensen in Overleie die het minder goed hebben. Zo geven we hen een ruggensteuntje”, aldus Hilde en Ines. De première is op 28 maart en de kaartverkoop is ondertussen al gestart. Kaarten kosten 15 euro. De opvoeringen zijn op 28, 29 en 30 maart en op 4, 5, 6, 8, 11, 12 en 13 april. Er zijn nog enkele vrije plaatsen voor de snelle beslissers.

Info: www.despatjes.be