De Schietspoele brengt komedie ‘Mijne maat op straat’: “De vraag is: hoever gaat echte vriendschap?”

Het tweede en derde weekend van februari kan je genieten van de nieuwe theaterproductie van de Vichtse toneelgroep De Schietspoele. Onder regie van Filip Santens brengen zij de komedie ‘Mijne maat staat op straat’ in cultuurcentrum De Stringe. “Het is het verhaal van het succesvolle koppel Raymond en Jacqueline die zich heel wat ellende op de nek halen”, aldus acteur Antoon T’kint.

Net wanneer Jacqueline en Raymond zich klaarmaken voor een avondje theater, staat plots een oude schoolvriend van Raymond voor de deur. Ludo, zo heet de brave man, heeft een vraag. Of hij even kan blijven logeren, want door problemen allerhande is hij momenteel werk- en thuisloos. “De vraag is hoever echte vriendschap gaat?”, vertelt acteur Antoon T’kint. “Vooral als je elkaar al een tijdje uit het oog verloren bent en eigenlijk van elkaar vervreemd bent.”

Als Raymond na veel wikken en wegen, na overleg met een tegenstribbelende Jacqueline, toch besluit om Ludo in huis te nemen, dan begint de echte ellende. Zeker als Ludo Jacqueline wel ziet zitten en nog veel meer als Ludo een geheim van Raymond ontdekt.

“Kom maar eens langs, mijn deur staat altijd voor je open!” vervolgt T’kint. “Een cliché, maar wie meent het echt? Binnen deze komedie kom je het allemaal te weten, ook wat de gevolgen kunnen zijn.”

Moorddiners

De Regie is in handen van Filip Santens, geboren in Waregem in 1967. “Ik kreeg de toneelmicrobe te pakken toen ik eind de jaren tachtig mijn burgerdienst vervulde bij theater Antigone”, begint regisseur Filip Santens. “Het zaadje dat toen gepland werd, groeide uit tot een serieuze boom begin 2000. In mijn toenmalige werkomgeving, de Burgerschool in Roeselare, speelde, schreef en Regisseerde ik toneel. Naast volwaardige producties, zoals Ridder Dikkie, met leerlingen en leerkrachten, specialiseerde ik mij in het schrijven van moorddiners.” Die plots worden momenteel overal te lande succesvol opgevoerd. Ook De Schietspoele speelde met succes in september 2022 ‘Kermis in Okkergem’.

Ik kreeg de toneelmicrobe te pakken toen ik mijn burgerdienst vervulde bij theater Antigone – Regisseur Filip Santens

Santens verbreedde zijn horizonten toen FV de Vlaschaard uit Ingooigem hem in 2011 vroeg om Hotel Kommer en Kwel te regisseren. Het werd zijn regiedebuut buiten zijn vertrouwde nest, de Burgerschool.

“Ik volgde regiecursussen bij Open Doek en in 2012 ging mijn zelfgeschreven stuk ‘Het Testament van de baron’ bij theater Sellewie in première”, aldus Santens. “Dat stuk was het laatste stuk dat De Schietspoele in 2020 speelde vooraleer corona roet in het eten gooide.” Intussen heeft de gepassioneerde regisseur al tientallen voorstellingen achter de rug en was hij ook acteur bij verschillende theatergezelschappen.

‘Mijne maat staat op straat’ is voor Filip Santens een afsluiter van een bijzonder druk toneelseizoen met succesvolle producties als regisseur en acteur bij Theater Sellewie, Volksveredeling Roeselare en Lust in ‘t Schoone Ingooigem. Ook het volgende toneelseizoen belooft goedgevuld te worden. Er staan al voorstellingen gepland bij Jeugdtheater Scherven Bellegem in oktober 2023 en FV De Vlaschaard in februari 2024. “De nodige afspraken zijn al gemaakt om in september 2023 met De Schietspoele terug een moorddiner te spelen”, geeft Santens Nog mee. “Allen daarheen…, maar eerst genieten van ‘Mijne maat staat op straat’!”