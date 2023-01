De Ruyssende Lede presenteert ‘Magnolia’s’

Op vrijdag 3 februari gaat ‘Magnolia’s’ van koninklijke toneelvereniging De Ruyssende Lede in première in zaal Polenplein. Opmerkelijk: het stuk wordt gebracht door zes dames.

In 2020 kon De Ruyssende Lede nog net op de valreep zijn jaarlijkse opvoering brengen in het vertrouwde lokaal aan het Polenplein. Dan waren de twee coronajaren de boeman. Wat zou het worden in 2023? En waar, want de voormalige loods annex café ‘t Fonteintje zou tegen de vlakte gaan. Niets daarvan, omdat de plannen voor de nieuwe cultuurtempel weer naar af gingen. Een opluchting voor de toneelvereniging van voorzitter Patrick Lobbens. Traditiegetrouw gaat alles nu weer door in februari met zes voorstellingen. En nu eens iets speciaal: zes dames op het podium.

Herkenbare verhalen

“Ik geef het grif toe dat ik blij ben nu eens vrij te zijn”, aldus Patrick. “In augustus nog traden we op met een kleinere cast, een kwartet acteurs voor het stuk Desperados. De tragikomedie Magnolia’s speelt zich af in een kapsalon, waar zes dames van het dorp wekelijks rendez-vous hebben voor het kapsel en zoveel meer. Een amalgaam van lekkere babbels, roddels die aangezwengeld of geminimaliseerd worden. Een rollercoaster van vreugdes en verdriet voor zes dames die via familieband of vriendschap verbonden zijn. Met doordeweekse en herkenbare verhalen, dialogen die jan en alleman, in casu vrouwen, boeien of verontrusten. Deze magnolia’s zijn sterke vrouwen vol levenswarmte en soms ook diep verdriet.”

Harmonische groep

“De ondertoon is niet gespeend van humor, garantie voor een traan en heerlijk buldergelach op de publiekstribune. Onze actrices zijn ervaren in ons volkstoneel, de ene al wat meer dan de andere. Het zijn Lies Vanen Bulcke, Stefanie Nuytten, Griet Lobbens, Marleen Van Volsem, Isabelle Billiet en Febe Verhougstraete. De regisseur is Geert Vermeersch, die onlangs nog de succesvolle musical De weg naar Compostella in Tielt regisseerde. En jaren terug was hij coregisseur met Severine Van Compernolle voor onze opvoering van het stuk Zussen. Een talent pur sang, dat ons het beste doet vermoeden”, aldus voorzitter Patrick Lobbens die met overtuiging erkentelijk is voor zijn technische ploeg en het fantastische decorteam.

“Want ja, zes dames op het podium, een veelvoud ernaast of in de periferie als technische support. Onze vereniging is een harmonische groep die de mooiste waarden graag deelt: vriendschap, waardering, creativiteit, ervaring en solidariteit.” (RV)

De voorstellingen vinden plaats op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 februari, telkens om 20 uur. Tickets zijn te koop via de website www.deruyssendelede.be.