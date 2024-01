De Ruyssende Lede brengt ode aan theatermaker Arne Sierens met ‘Politie + Dieven’

Niemand minder dan de pas afgestudeerde lokale regisseur Caroline Lanoo (51) maakt in februari haar regie-debuut met de koninklijke toneelvereniging De Ruyssende Lede. ‘Politie + Dieven’ heet deze ongewone productie. “Het is een hele uitdaging en toch moeilijker dan verwacht”, bekent de kersverse regisseur.

Caroline Lanoo uit Ruiselede had het zich voor haar debuut een stuk makkelijker kunnen maken met een kleine productie, maar ze is een grote fan van theatermaker en schrijver Arne Sierens en dus wordt meteen uitgepakt met de nog relatief onbekende voorstelling ‘Politie + Dieven’.

“We brengen meteen liefst 19 acteurs, waaronder een aantal nieuwkomers, op de scène”, vertelt voorzitter Patrick Lobbens van De Ruyssende Lede. “De hoofdrolspelers worden Eddy Depré, Lies Vandenbulcke en Edward Langeraet. Het hele verhaal draait rond een park, waarin zowel gedanst, gestolen als geflirt wordt. Toeschouwers zullen dat park zeker herkennen, want er komt op de scène een levensgrote foto van ‘ons’ park bij de kerk in Ruiselede.”

“Opnieuw kan ik rekenen op onze heel deskundige technische ploeg, want inzake klank en licht is het een erg veeleisende productie. We zijn er al mee bezig sinds oktober en tegen de eerste voorstelling op 2 februari hebben we er 30 repetities opzitten. 16 februari wordt zeker speciaal, want dan komt theatermaker Arne Sierens zélf kijken!”

Kleurrijke buurt

“Deze productie ‘Politie + Dieven’ schetst het wel en wee van verschillende types mensen uit een kleurrijke buurt, die in al hun verscheidenheid uitzoeken hoe ze met elkaar kunnen samenleven”, vertelt Caroline Lanoo. “Zo’n grote groep leiden is een stuk moeilijker dan verwacht. Maar ik wil deze productie creatief met de acteurs tot stand brengen en ideeën van de groep erin verwerken. Dat is volgens mij veel geloofwaardiger dan een te strakke regie.”

“Mijn grootste angst? Dat acteurs uit hun tekst vallen. Het stuk zal maar geslaagd zijn, als het anderhalf uur kan boeien en de mensen zich een beetje amuseren.” Lanoo is een bezig bij, want ze werkt mee aan de productie ‘Don Quichot’ bij het jeugdtheater Jong Feniks uit Landegem, volgt een opleiding ‘Acteren’ aan de academie en zal binnenkort ook acteren in de Piccologroep van het Gentse theater Deezillusie.

De voorstelling heeft plaats op vrijdagen 2, 9 en 16 februari en zondagen 3, 10 en 17 februari om 20 uur in zaal Polenplein. Tickets (10 euro) zijn verkrijgbaar in café ’t Fonteintje op zaterdag 13 januari tussen 10 en 12 uur of via www.deruyssendelede.be.