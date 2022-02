De PlanKtrekkers op podium in Aalbeke met klucht over kloostergemeenschap: Wie krijgt ‘de zegen van de Heer’?

Toneelgroep De PlanKtrekkers uit Aalbeke vindt dat het tijd is om even goed te kunnen lachen. Met hun klucht ‘Met de zegen van de Heer’, zal dit alvast geen probleem zijn.

Met de zegen van de Heer is een stuk van Karel Eens. Voor regisseur Stephanie Benoit uit Aalbeke is het haar debuut. “Ik maak al acht jaar deel uit van de groep. Mijn man speelde immers al enkele jaren mee. Aangezien ik voor de vorige productie vaak aanwezig was, dacht ik waarom dit ook niet proberen?”

“De sfeer zit goed in de groep en zelfs de nieuwe acteurs spelen heel naturel.” Stephanie wordt bijgestaan door Dorine Van Belle uit Aalbeke, die jaren de regie verzorgde voor de PlanKtrekkers. Dorine werkt ook mee aan de regie van het jeugdtoneel.

Acteurs

Het stuk gaat over een kleine kloostergemeenschap die failliet dreigt te gaan en denkt de oplossing voor hun geldproblemen gevonden te hebben wanneer er een geldkoffer over de kloostermuren wordt gegooid. Voor het volavondstuk speelt het jeugdtoneel het stuk Vet! De acteurs zijn Rik Cannaert, Inge Claeys, Mario Claeys, Jonathan Clarysse, Kathy Olieux, Gaëlle Pattyn, Ine Van Laethem, Marc Van Sande, Stefanie van ’t Westeinde en Xavier Werniers. Zowel Mario, Gaëlle, Ine als Marc zijn nieuw in de groep.

“Ik heb altijd al eens toneel willen spelen”, stelt Mario. “Door tijdsgebrek is dit me nog nooit eerder gelukt. Ik was van plan om ermee te beginnen eens ik met pensioen was, maar het is er toch eerder van gekomen.” Gaëlle speelde al eens de korte klucht, maar speelt nu voor de eerste keer een volavondstuk. “omdat ik door corona vaak moest thuiswerken en alleen zat, besloot ik om de vereniging aan te schrijven. Het is een toffe hobby voor ’s avonds.”

Bij Ine zit toneelspelen in de genen. Haar mama Veerle Vanneste speelt bij toneelgroep Trees in Rollegem. “Ik speel een non. Toevallig was de eerste rol die mijn mama speelde ook die van een non.” Marc kreeg de smaak te pakken doordat hij vroeger nog figuratie deed in feuilletons.

“Ik ben dan toneel beginnen volgen. Ik volgde avondschool in Mechelen en ook in Antwerpen bij Steph Goossens.” Marc volgde de liefde en verhuisde naar Zuid-West-Vlaanderen. “Ik kende Inge Claeys van in de kinderopvang van mijn dochter, en zo ben ik bij de PlanKtrekkers terecht gekomen.”

In OC Rollegem

De voorstellingen vinden omwille van de werken aan het OC in Aalbeke plaats in OC Rollegem aan de Tombroekstraat 2 in Rollegem. Er zijn voorstellingen op vrijdagen 11 en 18 maart, zaterdagen 12 en 19 maart en zondagen 13 en 20 maart. De voorstellingen op vrijdag en zaterdag beginnen om 19.30 uur en op zondag om 15 uur. De voorstellingen van de zaterdagen zijn ondertussen al zo goed als uitverkocht.

(ED)