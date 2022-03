De Onverwachte Vrienden na twee jaar weer op de planken in Merkem

Na twee jaren wachten kan toneelkring De Onverwachte Vrienden hun stuk van voor de coronapandemie eindelijk brengen. Het blijspel ‘Alles Voor Geld’ is een stuk van de hand van Mario Strypsteen in een regie van Jean Desmalle. Bestuur en spelers zijn er helemaal klaar voor om het publiek opnieuw een ontspannende avond te bieden.

“Het is de eerste voorstelling onder het nieuwe bestuur, een primeur dus”, vertelt Stefanie Planckaert van de bestuursgroep.

“Het was even zoeken, maar we zijn er volop klaar voor. De meubels voor ons decor, die een probleem dreigden te worden, kregen we gesponsord via meubelen Coupé in Houthulst. Dat was voor ons een hele steun, want het stuk gaat over een rijke familie, dus wilden we geen tweedehands meubels gebruiken. Zo is alles met heel wat hulp en steun goed gekomen.”

“Bij de spelers zijn er zowel bekende als nieuwe gezichten. We zien Jolien Barbier, Peter Verstraete, Marilyn Soen, Werner Pieters, Nathalie Vandamme, Sophie Luyssen en Lieven Luyssen op de bühne, terwijl Carine Vlerick souffleert.”

Komisch blijspel

Het stuk zelf is een blijspel vol verrassende situaties die tot hilarische misverstanden leiden. “We brengen een komisch blijspel vol intriges. Het gaat over een welgesteld koppel. De vrouw van het paar is aan de luie kant en de man is haar liever kwijt dan rijk.”

“Wanneer de man besluit om alsnog de nodige maatregelen te treffen om alleen verder te kunnen roept hij de hulp in van zijn huishoudhulp. In dit stuk kan alles in ruil voor geld, met alle verschillende situaties die daarbij horen en tot de meest hilarische misverstanden leiden”, licht Stefanie een tipje van de sluier.

Praktisch

De vertoningen gaan door op 1, 2, 3, 6, 8 en 9 april in het Stationshuis in Merkem. “Zondag 3 april wordt om 18 uur gestart en op 6 april om 15 uur, de andere dagen om 20 uur. Let wel, de vertoningen starten stipt op tijd. Bijzonder is dat de kindjes Elise, Ayden en Nathan Pieters en Lucas en Emma Dekeersmaecker telkens zorgen voor een hartelijk welkom en een verrassende inleiding.”

