De Lustige Slijters brengen moderne Molière

De Koninklijke Rederijkerskamer De Lustige Slijters is voor haar nieuwste productie gaan putten uit haar toneelklassiekers. Zij brengen onder de titel Hypochondria vanaf vrijdag 21 oktober ‘Le malade imaginaire’ van Molière weer tot leven.

Frankrijks bekendste toneelschrijver en acteur liet het toneelstuk over de ingebeelde zieke Achilles Maladin, een komedie waarin hij zelf zoals steeds de hoofdrol speelde, in 1673 in première gaan. Het was letterlijk zijn laatste toneelstuk, want na vier voorstellingen werd hij ziek en stierf kort daarna.

Het Gullegemse toneelgezelschap speelt het stuk in een moderne bewerking van Eric Goyvaerts, met twaalf spelers op scène. Dat zijn Freddy De Koker, Denis Demeulenaere, Yasmine Hellebuck, Charlyn Libbrecht, Jan Maes, Sophie Meesseman, Wim Quidousse, Rune Seys, Mathieu Simoens, Petra Vandenbroucke, Tineke Van Reeth en Tony Wuyts. De regie is in handen van Kortrijkzaan Stefan Vancraeynest. De scenografie krijgt vorm door een uitgebalanceerde lichtregie.

Modern jasje

“Wij wilden met de Slijters eens iets anders brengen dan gewoonlijk en eens niet in het West-Vlaams, zonder ons gevoel voor humor te verliezen”, zegt secretaris Bruno Vansteenkiste. “Deze klassieker in een modern jasje is een aanrader, ook voor een hedendaags publiek.”

Hypochondria wordt opgevoerd in het Theatercentrum, Poststraat 15, op vrijdag 21, zaterdag 22, woensdag 26, vrijdag 28 oktober en zondag 29 oktober en op vrijdag 4 en zaterdag 5 november om 20 uur. Er zijn ook drie zondagavondvoorstellingen op 23 en 30 oktober en 6 november om 18 uur. Tickets kosten 10 euro. (AV)

Info en reservaties: www.delustigeslijters.be