De Lente van ‘86, een totaalspektakel van De Zwaan: “Dans en livemuziek, gebracht door onze eigen fanfare”

Alle deeltakken van De Zwaan Lichtervelde werken samen om De Lente van ‘86 te brengen, een totaalspektakel geschreven door Lukas Gunst. Het is het verhaal van Annemarie, een jonge vrouw die ervan droomt danseres te worden. Haar vader heeft echter andere plannen voor haar.

“Op dit moment zijn alle deeltakken elk op zich aan het repeteren voor hun eigen segment”, vertelt Christa Levecque, woordvoerster voor de Zwaan. “De fanfare onder leiding van Mieke De Meyer, de toneelkring onder leiding van Rudy Declercq, de dansgroep onder leiding van Fiona Haeghebaert, het pomponteam onder leiding van Lore Tytgat en Sam Maertens voor het trommelkorps. Lukas Gunst is niet alleen schrijver van het stuk maar ook de algemene productieleider. Hij staat in voor het opmaken van de draaiboeken, bijgestaan door verschillende regisseurs. Onze eigen mensen staan ook in voor licht en klank, onder leiding van Tom Deblaere. Een werkgroep staat in voor het onthaal, opvolging van de ticketverkoop, catering, bemanning van de bar. En vergeten we niet het vele werk achter de schermen, zoals kostumering, grime en haartooi.”

Muziek

Het jaar 1986 is niet zomaar gekozen. “Fiona en Lukas wilden graag een verhaal brengen uit de jaren ‘80-‘90 omwille van de muziek van die tijd”, verklaart Christa. “Mathias Vanlerberghe, de verloofde van Fiona, had op haar aangeven een concept uitgewerkt en Lukas heeft hierop verder gewerkt. Hij is gaan snuisteren in de historische gebeurtenissen die zich in deze jaren hebben voorgedaan en die belangrijk waren in België. Hij kwam uit in 1986.”

Madonna en Queen

Fans van de muziek van de jaren ‘80 staan een boeiende avond te wachten. “De muziek kadert volledig in de tijdsgeest van die jaren, van Madonna tot Queen. Alle dansen van de dansgroep zijn gekoppeld aan livemuziek, gebracht door de fanfare. Dit in tegenstelling tot onze vorige productie Esmeralda, waar ook van opgenomen muziek werd gebruik gemaakt. De muziek werd gekozen door Fiona, Lukas en onze dirigente Mieke De Meyer. De gezamenlijke repetities vinden pas de laatste week voor de generale plaats. Uiteraard wordt het in die laatste week voor iedereen hard labeur, want alles moet dan gecoördineerd worden.”

Op zaterdag 22 april om 20 uur of zondag 23 april om 14 uur. Tickets aan 15 euro via www.delentevan86.eventgoose.com. Een voorstelling duurt ongeveer drie uur, pauze inbegrepen. (Jenka Watteny)