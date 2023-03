De Kortrijkse Revue komt terug na twee jaar coronapauze

Jaarlijks wordt op een ludieke manier het Kortrijkse dialect en het Kortrijkse reilen en zeilen in de kijker gezet door de Kortrijkse Revue. Na bijna drie jaar kan de vereniging terug van start met hun 28ste editie voor 2023.

“Na een periode van ongewenste stilstand vliegen we er opnieuw in met een nieuw hoofdstuk. 2023 wordt een jaar van heropstanding. Onze revue zal schitteren met de voorstelling ‘‘t e tid da ’t ût e!’. Net zoals voor corona zullen we een deel van onze winsten afstaan voor het goede doel. We steunen opnieuw vzw See and Smile in hun prachtig werk”, zegt nieuwe voorzitter Didier Maes (69). Hij neemt de fakkel over van Guy Leleu die wel nog achter de schermen blijft meewerken.

Tijdens de coronaperiode heeft het bestuur niet stilgezeten. Op hun Facebookpagina plaatsten ze regelmatig sketches en via hun nieuwsbrieven hielden ze contact met hun trouw publiek. De vereniging kijkt enthousiast uit naar de voorstelling die naast spel ook livemuziek, zang en ballet brengt. “De spreuk van de Kortrijkse Revue is: ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ en wees er zeker van dat dit meer dan ooit de slagzin van ieder van ons zal zijn na deze verplichte rust”, aldus Didier. Ondervoorzitter Danny Synhaeve is al 17 jaar lid van de Kortrijkse Revue, samen met het team schreef hij mee aan de voorstelling. “De gevolgen van corona en de lockdown voor de vriendschap tussen onze vaste personages worden verwerkt in het stuk. Daarnaast zal agent Joris een cruciale rol spelen. Hij houdt zich met niets anders meer bezig dan met de mobiliteit in Kortrijk. Of is het eerder, de immobiliteit,” knipoogt Danny. “Mariete Paraplu krijgt in het tweede deel met veel show een speciaal eerbetoon. We willen ons publiek verwennen met deze langverwachte voorstelling.”

De revue 2023 speelt in de Schouwburg op vrijdag 12 mei om 20.00 uur, zaterdag 13 mei om 20.00 uur, zondag 14 mei om 14.45 uur, dinsdag 16 mei om 20.00 uur, vrijdag 19 mei om 20.00 uur en zaterdag 20 mei om 20.00 uur. De ticketverkoop start op maandag 27 maart vanaf 10 uur. Tickets kosten 16 euro (volwassenen) en 7 euro (-16).