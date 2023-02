De Klisse na drie jaar opnieuw op de planken

Na bijna drie jaar onderbreking staat het toneelgezelschap van De Klisse eindelijk weer op de planken. Dit gebeurt met de komedie ‘Viva Minerva’, die op vrijdag 10 maart in première gaat.

“Viva Minerva, in een regie van Gwen Deprez, is een heerlijk nostalgische komedie waarbij het publiek wordt ondergedompeld in de wereld van de vrije radio Minerva. In het stuk krijgen de presentatoren het bezoek van een jonge, knappe stagiaire journalistiek. Ze verovert meteen de harten van de heren en zet Minerva danig op zijn kop met haar idee om ‘hippere’ muziek te draaien. Bezwijken de heren of blijven de evergreens en de crooners heer en meester op Radio Minerva? De vraag wordt beantwoord in onze nieuwste productie”, vat voorzitter Erik Poppe samen.

Poppe, die in volle coronaperiode de leiding van De Klisse overnam van Oswald Degrande en zelf nog altijd deel uitmaakt van de cast, heeft nog maar weinig plezier beleefd aan zijn voorzitterschap. Het is al bijna drie jaar geleden dat het toneelgezelschap nog eens een nieuw stuk kon aanpakken. “Corona heeft meermaals onze mooi plannen doorkruist. Bovendien heeft de pandemie ook zijn weerslag gehad op onze toneelkring. Enkele ervaren spelers hebben afgehaakt. De tijd tot aan ons nieuwe stuk was gewoon te lang.”

Viva Minerva wordt, toevallig of niet, met een beperkter gezelschap gespeeld. Naast Erik Poppe zelf spelen ook Guido Decombel, An Maes, Jacky Vrancken, Frank Poppe, Sonja Vandendriessche en Maryse Remmerie mee. “Sonja is gastspeelster. Ze is lid van toneelkring Boontje. Met Maryse hebben we gelukkig ook nieuw, jong bloed in de rangen. Maryse is pas 17 maar ze speelt al jaren toneel. Het is een natuurtalentje.”