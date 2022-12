De Klaverhulle in Wijtschate wordt de Grot van Charlot

In Wijtschate start de lokale toneelvereniging Met Hert en Ziel dit weekend met hun 37ste productie. Zo goed als alle voorstellingen in OC De Klaverhulle zijn uitverkocht.

De Grot van Charlot is een komedie van Henk Debal. Sinds z’n 18de speelt Henk mee in de toneelgroep Met Hert & Ziel, waar hij al verschillende hoofdrollen voor zijn rekening nam. In 2010 nam hij de regie-stoel over, volgde een regie-cursus en schreef een eigen komisch toneelstuk, wat uiteindelijk een jaarlijkse gewoonte werd. Op de foto zien we de acteurs en medewerkers van de Wijtschaatse toneelgroep. De volledige speelkalender vind je op www.methertenziel.be.

(MDN/foto EF)