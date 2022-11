De Karel van Mander Ghesellen openen hun Strijkcentrale: “Een hoog Kaïn en Abel-gehalte”

De Koninklijke toneelkring De Karel van Mander Ghesellen spelen op 3, 4, 9, 10 en 11 december het stuk ‘De Stijkcentrale’, van de hand van Severine en Piet Van Compernolle. Een tragikomedie die in het Meulebeeks dialect gestalte zal krijgen. De regie is in handen van Francis Verhaeghe.

“De Strijkcentrale richt de spots op het wel en wee van een familiebedrijf”, legt Katelijne Vervaeke het verhaal uit. “Na het overlijden van zaakvoerder Aimée, die samen met zijn echtgenote Diane de strijkcentrale oprichtte, is de zaak nu in handen gekomen van de kinderen. De oudste zoon Wim is een arrogante kerel die vanuit zijn bureau de big boss speelt. Zijn broer Peter neemt met veel bezieling de verantwoordelijkheid op de werkvloer op zich en koestert ambitieuze plannen om de strijkcentrale efficiënt te renoveren.”

Plot

“Vergeten we Lies niet, de dochter des huizes en de lieveling van alle werknemers die na een vlammende ruzie met broer Wim naar het buitenland vertrekt. Dan zijn er nog de strijksters op de werkvloer met hun persoonlijke probleempjes en is er ook nog Willy, of zeggen we Willy Waste, die pendelt tussen het hotel Harmonia en de strijkcentrale met vrachten wasgoed. En welke rol speelt de lokale zender ‘Radio Figaro’ bij dit alles?”

“Een stuk over vriendschap en trouw, verraad en ambitie”

De Strijkcentrale is een tragikomedie over bergen vuile en verse was, over vriendschap en trouw, verraad en ambitie. Een stuk met een plan… en een hoog Kaïn en Abel-gehalte. De cast bestaat uit: Jan Buyse, Geert Tallieu, Linda Devolder, Bieke Honoré, Sonja Declerck, Katelijne Van Daele, Chris Vergote, Bert Vanhaesebroeck en Katelijne Vervaeke.

(LB)