De jacht is open bij Tielts Volkstoneel

Het Tielts Volkstoneel heeft met ‘De jacht is open’ een nieuwe productie klaar. Wie zich wil laten meeslepen door het verhaal van Willem en zijn drie dochters kan vanaf zaterdag 10 februari terecht in het Gildhof in Tielt. Katrien Vanseveren staat als een van de dochters op het podium. “Ze zou in het echte leven niet eens een vriendin kunnen zijn.”

Katrien Vanseveren (45) is een toneelspeelster in hart en nieren. Ze staat intussen al een twintigtal jaren op het toneel. “Met een pauze toen mijn zoon Rune nog jong was”, vertelt ze. “Maar sinds een tiental jaren is dat toneelspelen weer een vaste hobby geworden.”

Het Tielts Volkstoneel speelt dit jaar het stuk ‘De jacht is open’ in een regie van Johan De Craemer. “Het is een regisseur met wie we al een paar keer samenwerkten, dus hij weet wat hij van ons kan verwachten”, geeft ze mee.

Chique madam

Het stuk vertelt het verhaal van de 86-jarige Willem, weduwnaar met drie getrouwde dochters. Willem wil zijn dochters testen om te zien hoeveel ze van hem houden. Die ruiken plots geld. “Ik speel de rol van oudste dochter Celine”, vertelt Katrien. “Het is een rol waar ik echt even in moest komen. Celine wil een chique madam zijn en voelt zich veel beter dan haar zussen. Ze is heel dominant, snoert haar man meteen de mond en kleineert haar zussen voortdurend. Ze staat dan ook heel ver van mij af, ik zou met haar in het dagelijkse leven niets te maken willen hebben.”

Katrien amuseert zich wel in haar rol. “Het is eens iets anders. Ik heb al vaak de kuisvrouw moeten spelen”, lacht ze.