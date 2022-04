De Hoogleedse toneelkring ‘Kunst en Vreugd’ brengt ‘Konijn met Pruimen’ in Bar Vallhalla

De Hoogleedse toneelkring ‘Kunst en Vreugd’ brengt maar liefst zes keer de voorstelling ‘Konijn met pruimen’ in zomerbar Bar Valhalla. Kunst en Vreugd speelt haar tweede eigen productie dit seizoen en ruilde daarvoor de Gulden Zonne in voor het gezellige Bar Valhalla.

“Het stuk van Dimitri Verhulst vraagt een klein en intiem kader. We vonden de locatie in de Meiboomstraat in Hooglede uiterst geschikt om er onze voorstelling op te voeren. Toen we er kwamen kijken, hadden we meteen een coup de foudre”, begint regisseur Dieter Himpe.

Verhitte discussies

In Konijn met pruimen worden we meegenomen naar de familie Van Campenhout. Een familie die er letterlijk en figuurlijk warmpjes in zit. Vader Walter en moeder Chantal hebben zich voorbereid op een feestelijke avond waarbij zoon Wimpie zijn nieuwe vriendin meebrengt.

“Terwijl het konijn met pruimen staat te garen in de oven, verhitten de discussies tussen beide generaties over idealen, leefgewoontes, visies… Kortom, het is een voorstelling waarbij het publiek kan binnenkijken bij een Vlaams gezin. We kozen voor een stuk dat voor iedereen toegankelijk is en waar zowel een lach als een traan aan te pas kan komen”, aldus de regisseur en acteurs.

Bij de vorige productie Almost Maine trok de Hoogleedse toneelkring al de kaart van een nieuwe generatie spelers. Ook nu staat er weer jong bloed op de planken. “Sarah Swaenepoel en Florian Vanhuyse hebben reeds ervaring opgedaan in vorige producties en staan naast de doorwinterde spelers Mieke Remmerie en Florian Vanhuyse. Twee generaties toneelspelers op de planken zorgt voor een sprankelende dynamiek en dat zullen onze bezoekers zeker kunnen smaken”, gaat Dieter Himpe verder.

Extra voorstelling?

“Deze productie is een project in functie van mijn eindwerk Regie aan de Art’Iz- academie. Naast de hele ploeg van Kunst en Vreugd, kijk ook ik uit naar de voorstellingen op deze unieke locatie. De eerste twee voorstellingen zijn al uitverkocht, alsook de voorstelling op woensdag 4 mei.”

“Op 1, 5 en 6 mei zijn er wel nog plaatsen vrij maar die gaan ook snel de deur uit. De kans bestaat dat er een extra voorstelling komt maar dat laten we zeker tijdig weten op de Facebookpagina van Kunst en Vreugd. We hopen in ieder geval zoveel mogelijk mensen te laten mee genieten van dit kwaliteitsvolle theater in een uniek kader”, aldus de mensen van Kunst en Vreugd.

