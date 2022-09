De Grote Post is jarig en dat wordt gevierd met een levende klok

De Grote Post bestaat tien jaar en dat zal de Oostendenaar geweten hebben. Het feestseizoen werd gelanceerd tijdens de Oostendedag met een muzikale stoet en een druk op de rode knop.

Het najaarsprogramma van De Grote Post start eind september en zal de toon zetten voor het feestjaar van het cultuurhuis, inclusief een groots verjaardagsfeest op 15 april 2023. Op die dag worden video-opnames gemaakt van mensen die samen cijfers vormen in alle nodige combinaties van de digitale klok. Zo ontstaat een Levende Klok die dienst zal doen in de Lokettenzaal. Vanaf nu kan iedereen zich inschrijven voor dit unieke project. Gezien iedereen jarig is die dag, zijn er cadeautjes, taart, verjaardagsliedjes en vooral veel toeters en bellen. Daar wordt 8 maanden naartoe gewerkt, met maar liefst 1.400 deelnemers. De Grote Post start hiervoor met een creatieve wervingscampagne en zet hierbij de verbondenheid met de stad in de verf.

In december 2022, exact 10 jaar na de opening van het cultuurhuis, kunnen bezoekers nooit geziene delen van het gebouw verkennen bij het verhalend videoparcours de Geest van Gaston. Voor dit project duiken regisseur Tom Ternest, artistiek collectief Ghost en een 60-tal enthousiaste Oostendenaren de geschiedenis in van het gebouw en de geestelijke vader Gaston Eysselinck. Het oude postgebouw komt tot leven met videoprojecties, spannende soundscapes en échte ontmoetingen.