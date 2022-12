De Groeiende Ginste in Oostrozebeke opent 50ste seizoen met ‘Oscar’

Ginste weer uit de startblokken om straks uit te pakken met het stuk ‘Oscar’ als opener van het 50ste speelseizoen. Het gezelschap wijkt uit naar het OC Mandelroos.

De Ginste heeft een heel sterke toneeltraditie en de opkomst is dan ook telkens enorm, waardoor het stuk wel tot tien keer toe moet opgevoerd worden om iedereen de kans te geven om te komen kijken. Intussen zijn de repetities volop aan de gang om klaar te zijn tegen vrijdag 6 januari 2023, de dag van de première.

Nieuwe zaal

Pittig detail: voor de eerste keer in de geschiedenis van De Groeiende Ginste zal niet gespeeld worden in de vertrouwde Ginstezaal, maar wijkt het gezelschap uit naar de meer comfortabele Enaemezaal in OC Mandelroos.

In tegenstelling tot het toneelgezelschap Meer Vreugde blijft De Groeiende Ginste vasthouden aan een komisch stuk. Filip Vanstaen: “Wij gaan ervan uit dat de mensen naar toneel komen om eens gezond te kunnen lachen. Een paar uurtjes alle kommer en kwel van zich afsmijten en genieten van begin tot einde. Wie liever van ernstiger toneel wil proeven, moet zich maar verplaatsen naar de stad. Nieuw is ook dat we ons trouw cliënteel nu nog meer comfort bieden door de verhuis naar de Enaemezaal, waar ze vanuit een zetel kunnen genieten in plaats van op een houten stoel. De verhuis zorgt er ook voor dat wij voor heel wat minder logistiek werk staan.”

Zeepfabrikant

“Er werd gekozen voor de komedie Oscar van auteur Claude Magnier. Het stuk wordt geregisseerd door onze vaste huisregisseur Bart Durieux. De acteurs van dienst zijn Filip Spiesens, Yvan Vandevoorde, Regis Lefebre, Mathijs Deconinck, Celine Damman, Celine Verstraete, Isabel Verbeure, Leen Duyck en Ine Verbrugghe. Maddy Decraemer is deze keer de tekststeun van dienst. Het verhaal draait rond zeepfabrikant Barnier die op een dag onzacht wordt aangepakt door zijn bediende Christian Martin. De zwakke plek van Bernier, zijn portemonnee, wordt zwaar aangetast. Martin wil trouwen maar weet hij wel met wie? De dochter van Barnier. De meid wil trouwen en de kinesist weet niet dat hij kan trouwen. Madame Barnier valt van de ene verbazing in de andere verwarring. Als Oscar verschijnt, is de situatie niet meer onder controle en dan zijn er nog oude bekenden met ook een dochter die wil trouwen.”

De voorstellingen in Mandelroos vinden plaats op 6, 7, 13, 14, 20 en 21 januari 2023 om 20 uur, 8 januari om 17 uur en 15 januari om 15 uur. Tickets (9 euro): 056 66 56 08 – www.degroeiendeginste.be