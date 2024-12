De Groeiende Ginste brengt ‘De kat in de kelder’

Toneel op de Ginste is tijdens de jaarwisseling een vast gegeven. Van heinde en ver komen ze naar de Ginste afgezakt om een opvoering mee te pikken. “Het is ongelooflijk. We hebben zopas de ticketverkoop geopend en al meer dan de helft van de tickets voor in januari zijn al de deur uit. Er staan acht opvoeringen gepland maar we zouden gerust nog een paar zalen kunnen vullen”, opent voorzitter van De Groeiende Ginste Filip Vanstaen.

Wegens het enorme succes is de vereniging voor het tweede jaar op rij uitgeweken naar de grote Enaemezaal in Mandelroos in het centrum. “Omwille van het comfort van onze toeschouwers konden we niet anders dan onze vaste locatie, de Ginstezaal, te verlaten. Het was niet mogelijk om iedereen een zitje te garanderen. Het bestuur heeft dan maar gekozen voor de comfortabele grote zaal in Mandelroos waar alles voorhanden is, en vorig seizoen was dat echt een meevaller. Iedereen was in de wolken met die keuze. Het enorme succes van onze opvoeringen ligt bij het feit dat we licht verteerbaar toneel brengen. De mensen komen naar ons toneel om te ontspannen en eens hartelijk te lachen, en dat blijkt al jaren een succesformule. Wij doen er dan ook een lange tijd over vooraleer we onze keuze bepalen.”

“Het stuk draait rond commandant Evarist Tanghe, die zeer tegen de zin van zijn zure zus Serafine, het kansarme gezin De Cadt in de kelder van zijn huis laat wonen terwijl ze wachten op hun nieuwe sociale woning. Vader Felix, moeder Sylvia, dochter Kim en grootmoeder Madeleine trekken aanvankelijk met tegenzin bij de commandant in, maar dat slaat helemaal om wanneer ze een interessante ontdekking doen. Felix denkt de oplossing voor alle financiële problemen gevonden te hebben, maar het wordt een hachelijke onderneming die leidt tot hilarische situaties waarin dode katten, dolle grootmoeders, verliefde aanbidder en op hol geslagen buren een hoofdrol opeisen”, vertelt de voorzitter over het stuk.

Reserveren

De voorstellingen staan gepland in de Enaemezaal van het OC Mandelroos, Gemeenteplein 1. Op 10 en 11 januari om 20 uur, zondag 12 januari om 15 uur, 17, 18, 24 en 25 januari om 20 uur en zondag 19 januari om 15 uur. Een gereserveerde plaats kost 10 euro. Reserveren kan online via www.degroeiendeginste.be. Er kunnen ook kaarten besteld worden bij Veerle Claerhout op 056/66 56 08 op weekdagen na 18.30 uur. (CLY)